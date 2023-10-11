Райво Тамм, член Рийгикогу предыдущего состава, в октябре покинул партию «Отечество» и занял должность офицера в отделе военно-гражданского сотрудничества (CIMIC) киберкомандования Сил обороны.
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Райво Тамм, покинувший «Отечество», вступает в ряды Сил обороны
«Никто не сможет сказать, что я бежал с тонущего корабля»
«Я был офицером запаса и членом Кайтселийта в течение 20 лет. У меня всегда было ощущение, что я не хотел бы снимать пятнистую полевую форму Сил обороны, я всегда был настолько поглощен этими занятиями, что иногда мне приходилось заставлять себя возвращаться в гражданскую жизнь», - сказал Тамм в интервью Postimees.