Ср, 11.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Райво Тамм, покинувший «Отечество», вступает в ряды Сил обороны

«Никто не сможет сказать, что я бежал с тонущего корабля»
Мейнхард Пулк
, журналист
Facebook
Comments
Райво Тамм, член Рийгикогу предыдущего состава.
Райво Тамм, член Рийгикогу предыдущего состава. Фото: Madis Veltman

Райво Тамм, член Рийгикогу предыдущего состава, в октябре покинул партию «Отечество» и занял должность офицера в отделе военно-гражданского сотрудничества (CIMIC) киберкомандования Сил обороны.

«Я был офицером запаса и членом Кайтселийта в течение 20 лет. У меня всегда было ощущение, что я не хотел бы снимать пятнистую полевую форму Сил обороны, я всегда был настолько поглощен этими занятиями, что иногда мне приходилось заставлять себя возвращаться в гражданскую жизнь», - сказал Тамм в интервью Postimees.

«В сегодняшней ситуации, когда я написал многим своим знакомым письма с призывом вступить в Кайтселийт, я почувствовал, что именно сейчас наступил подходящий момент для этого вызова в моей жизни», - добавил он.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх