Райво Тамм, покинувший «Отечество», вступает в ряды Сил обороны

«Я был офицером запаса и членом Кайтселийта в течение 20 лет. У меня всегда было ощущение, что я не хотел бы снимать пятнистую полевую форму Сил обороны, я всегда был настолько поглощен этими занятиями, что иногда мне приходилось заставлять себя возвращаться в гражданскую жизнь», - сказал Тамм в интервью Postimees.