Министр климата: к терминалу СПГ в Палдиски будет подсоединен погрузочный рукав

Михал сообщил в эфире Terevisioon на ETV в среду, что Инчукалнское газохранилище в Латвии заполнено более чем на 90%, и запасов там достаточно для потребления Эстонии на весь год. Кроме того, газ можно также получить из польского трубопроводного соединения GIPL и из Литвы через Клайпедский терминал СПГ.