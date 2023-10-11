Министр климата: к терминалу СПГ в Палдиски будет подсоединен погрузочный рукав

Необходимый для работы построенного в Палдиски терминала сжиженного природного газа (СПГ) погрузочный рукав для соединения терминала с принимающей газ береговой инфраструктурой, имеется и в ближайшее время будет подсоединен, сказал министр климата Кристен Михал, передает ERR.
Михал сообщил в эфире Terevisioon на ETV в среду, что Инчукалнское газохранилище в Латвии заполнено более чем на 90%, и запасов там достаточно для потребления Эстонии на весь год. Кроме того, газ можно также получить из польского трубопроводного соединения GIPL и из Литвы через Клайпедский терминал СПГ.
«Также у нас есть собственное соединение в Палдиски, причал Палдиски. Куда можно прикрепить этот погрузочный рукав, о котором много говорилось. Он имеется, он будет, его подсоединят», - сказал министр климата.
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