Основываясь на том, что известно на данный момент, можно сделать четыре вывода относительно нового налога на автомобили.
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АНАЛИЗ ⟩ Налог на автомобили делает выгоднее старые и электрические машины и подталкивает к мошенничеству
Он дает преимущество подержанным автомобилям, которые уже находятся в Эстонии, перед новыми автомобилями. Дает преимущество седанам «среднего размера» перед более крупными городскими внедорожниками, но и седанам перед автомобилями меньшего размера. Поддерживает электрические, гибридные и дизельные автомобили по сравнению с бензиновыми. Побуждает искать схемы ухода от налогообложения, такие как регистрация и аренда в других странах.