АНАЛИЗ ⟩ Налог на автомобили делает выгоднее старые и электрические машины и подталкивает к мошенничеству

Он дает преимущество подержанным автомобилям, которые уже находятся в Эстонии, перед новыми автомобилями. Дает преимущество седанам «среднего размера» перед более крупными городскими внедорожниками, но и седанам перед автомобилями меньшего размера. Поддерживает электрические, гибридные и дизельные автомобили по сравнению с бензиновыми. Побуждает искать схемы ухода от налогообложения, такие как регистрация и аренда в других странах.