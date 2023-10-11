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АНАЛИЗ ⟩ Налог на автомобили делает выгоднее старые и электрические машины и подталкивает к мошенничеству

Микк Салу
, журналист
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Автомобили на стоянке торгового центра.
Автомобили на стоянке торгового центра. Фото: Madis Veltman

Основываясь на том, что известно на данный момент, можно сделать четыре вывода относительно нового налога на автомобили. 

Он дает преимущество подержанным автомобилям, которые уже находятся в Эстонии, перед новыми автомобилями. Дает преимущество седанам «среднего размера» перед более крупными городскими внедорожниками, но и седанам перед автомобилями меньшего размера. Поддерживает электрические, гибридные и дизельные автомобили по сравнению с бензиновыми. Побуждает искать схемы ухода от налогообложения, такие как регистрация и аренда в других странах.

В качестве примера возьмем две самые популярные марки автомобилей прошлого года – Toyota и Škoda, и их самых продаваемые модели – RAV4 и Corolla, Octavia и Kodiaq соответственно. На этих примерах налоговую схему можно легко объяснить. Политики норовят использовать для примера дорогие Porsche – наказываем богатых, да, – но их продажи настолько маргинальны, что мы все-таки поговорим о «народных машинах».

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