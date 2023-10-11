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МНЕНИЕ ⟩ Атака ХАМАС – это фиаско израильской и американской разведок

, экс-депутат Рийгикогу, подполковник американской армии в отставке
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Юри Тоомепуу.
Юри Тоомепуу. Фото: Erakogu
  • Атака ХАМАС произвела шоковый эффект не только на израильские, но и на американские спецслужбы
  • Израильская сеть электронных систем наблюдения не смогла обнаружить приготовлений ХАМАС
  • Успешная атака возможна даже против лучших в мире технологий разведки и наблюдения

Израильская разведывательная и агентурная служба Моссад, служба национальной безопасности Шин Бет и разведывательное управление израильской армии, по мнению многих экспертов, являются одними из лучших в мире. Кажется, многие эксперты ошибались. Внезапное и успешное нападение ХАМАС на Израиль, вероятно, потребовало многих месяцев планирования и подготовки, о которых ни одна из спецслужб Израиля или США не имела ни малейшего представления, пишет экс-депутат Рийникогу, подполковник американской армии в отставке Юри Тоомепуу.

Правительства и спецслужбы Израиля и США шокированы тем, что широкомасштабная военная подготовка и накапливание оружия и прочих вооружений исламистским движением, контролирующим сектор Газа, остались незамеченными. Понятно, что неудачи имели место как в сборе разведданных, так и в их оценке и интерпретации.

Разветвленная сеть электронных датчиков и систем наблюдения Израиля, очевидно, не смогла обнаружить приготовлений ХАМАС. Агенты израильской разведывательной сети, которая, как утверждается, проникла во все враждебные Израилю организации в секторе Газа, на Западном берегу и в Ираке, очевидно, не смогли отработать свои большие зарплаты.

Даже когда спецслужбы собирали информацию, указывающую на готовящееся нападение, она игнорировалась или неверно истолковывалась. Это, кстати, не первый провал израильской разведки. Война Судного дня, произошедшая полвека назад, начавшаяся с нападения египетской и сирийской армий, также застала врасплох израильские спецслужбы и вооруженные силы. И тогда важные разведданные были неверно истолкованы.

С другой же стороны, уровень оперативной безопасности в ХАМАС при организации атаки был высоким. Судя по всему, им удалось ограничить информацию о нападении лишь крайне узким кругом руководителей. Зная, что Израиль постоянно следит за использованием электронных средств связи, они смогли провести подготовку операции без таких средств. Приказ о нападении, вероятно, был отдан всего за час или за два до операции, а точные цели, вероятно, были объявлены уже после начала атаки.

ХАМАС выиграл и от того, что многие члены этой организации живут недалеко от границы. Наступательные подразделения ХАМАС представляют из себя региональные бригады и батальоны. Члены бригад действуют в своих районах. Многие из нападавших на пограничные заграждения, вероятно, жили в нескольких минутах ходьбы от границы.

ХАМАС также начал атаку на израильские датчики и оборудование связи. Снайперы ХАМАС хорошо знали, где расположены израильские камеры наблюдения. Нападение на штаб армии Израиля на юге сектора Газа, по-видимому, также прервало связь с главным командованием армии. Зона безопасности вокруг сектора Газа оснащена камерами, тепловыми датчиками и автоматическими пулеметными точками в 29 различных местах. Однако используя бульдозеры, нападавшие смогли пересечь эту буферную зону, как на машинах, так и пешком.

Массированный ракетный удар по системе ПВО «Железный купол» показал, что купол не такой уж и железный. Израильские системы Rafael Advanced Defense Systems и Israel Aerospace Industries достаточно эффективны для уничтожения баллистических ракет и снарядов. Однако, похоже, они не могут сбивать некоторые управляемые ракеты.

Атаку ХАМАС на «Железный купол» можно назвать эффективной, поскольку в ее результате моторизованным парапланам удалось приземлиться, что сделало возможным десантирование на берег.

Нападение ХАМАС, несомненно, поставит в неловкое положение и политическое руководство Израиля. Использование разведывательных ресурсов во многом зависит от приоритетов политиков. Премьер-министр Израиля Нетаньяху, который постоянно позиционирует себя в качестве эксперта по терроризму, уже давно сосредоточил свое внимание на Иране и «Хезболле». Но, по крайней мере, на данный момент представители американской и израильской разведок заявляют, что не видят никаких доказательств причастности Ирана к атаке ХАМАС. Пока неизвестно, положит ли нападение ХАМАС конец карьере Нетаньяху таким же образом, как Война Судного дня положила конец карьере тогдашнего премьер-министра Голды Меир.

Успех ХАМАС и фиаско израильской разведки, скорее всего, в ближайшие годы будут внимательно изучаться вооруженными силами всего мира. Ясно одно: успешная атака возможна даже против лучших в мире технологий разведки и наблюдения, если атакующая сторона обладает эффективными навыками, а обороняющаяся сторона проявляет неосторожность.

Страны с протяженными сухопутными границами и врагами, которым плевать на жизни своих солдат, например, такие, как страны Балтии или Южная Корея, должны усвоить этот урок.

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