МНЕНИЕ ⟩ Атака ХАМАС – это фиаско израильской и американской разведок

ХАМАС выиграл и от того, что многие члены этой организации живут недалеко от границы. Наступательные подразделения ХАМАС представляют из себя региональные бригады и батальоны. Члены бригад действуют в своих районах. Многие из нападавших на пограничные заграждения, вероятно, жили в нескольких минутах ходьбы от границы.

ХАМАС также начал атаку на израильские датчики и оборудование связи. Снайперы ХАМАС хорошо знали, где расположены израильские камеры наблюдения. Нападение на штаб армии Израиля на юге сектора Газа, по-видимому, также прервало связь с главным командованием армии. Зона безопасности вокруг сектора Газа оснащена камерами, тепловыми датчиками и автоматическими пулеметными точками в 29 различных местах. Однако используя бульдозеры, нападавшие смогли пересечь эту буферную зону, как на машинах, так и пешком.

Массированный ракетный удар по системе ПВО «Железный купол» показал, что купол не такой уж и железный. Израильские системы Rafael Advanced Defense Systems и Israel Aerospace Industries достаточно эффективны для уничтожения баллистических ракет и снарядов. Однако, похоже, они не могут сбивать некоторые управляемые ракеты.

Атаку ХАМАС на «Железный купол» можно назвать эффективной, поскольку в ее результате моторизованным парапланам удалось приземлиться, что сделало возможным десантирование на берег.

Нападение ХАМАС, несомненно, поставит в неловкое положение и политическое руководство Израиля. Использование разведывательных ресурсов во многом зависит от приоритетов политиков. Премьер-министр Израиля Нетаньяху, который постоянно позиционирует себя в качестве эксперта по терроризму, уже давно сосредоточил свое внимание на Иране и «Хезболле». Но, по крайней мере, на данный момент представители американской и израильской разведок заявляют, что не видят никаких доказательств причастности Ирана к атаке ХАМАС. Пока неизвестно, положит ли нападение ХАМАС конец карьере Нетаньяху таким же образом, как Война Судного дня положила конец карьере тогдашнего премьер-министра Голды Меир.

Успех ХАМАС и фиаско израильской разведки, скорее всего, в ближайшие годы будут внимательно изучаться вооруженными силами всего мира. Ясно одно: успешная атака возможна даже против лучших в мире технологий разведки и наблюдения, если атакующая сторона обладает эффективными навыками, а обороняющаяся сторона проявляет неосторожность.