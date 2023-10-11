Ср, 11.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Рядом с поврежденным газопроводом все выходные находилось российское судно

PM Majandus
Facebook
Comments
Судно. Иллюстративное фото.
Судно. Иллюстративное фото. Фото: Küllike Rooväli

Портал Marine Traffic обнаружил, что российское грузовое судно SGV Flot в конце минувших выходных находилось в том же районе, где произошел разрыв газопровода Balticconnector, сообщает Helsingin Sanomat.

Компания Marine Traffic зафиксировала присутствие российского судна вблизи места разрыва газовой трубы с вечера пятницы в 20:00 до вечера воскресенья в 23:00.

В то же время норвежский исследовательский институт Norsar зафиксировал «вероятный взрыв» в Финском заливе. Подземные толчки были зафиксированы в 1:20 утра в воскресенье.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх