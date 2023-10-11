Рядом с поврежденным газопроводом все выходные находилось российское судно

Компания Marine Traffic зафиксировала присутствие российского судна вблизи места разрыва газовой трубы с вечера пятницы в 20:00 до вечера воскресенья в 23:00.

В то же время норвежский исследовательский институт Norsar зафиксировал «вероятный взрыв» в Финском заливе. Подземные толчки были зафиксированы в 1:20 утра в воскресенье.