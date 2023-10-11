Государство выставило на аукцион по солидной стартовой цене дом на Тынисмяги

На аукцион выставлено находящиеся по адресу улица Тынисмяги, 16, бывшее офисное здание площадью 1788,2 м2 и архивное хранилище площадью 2122,1 м2.

Офисное здание - пятиэтажное, один из которых мансардный, а один - цокольный. Первоначально здание строилось как многоквартирный дом. Смежное с конторскими помещениями архивное хранилище располагалось на цокольном и подвальном этажах, передает BNS.

RKAS рекламирует принадлежащую государству недвижимость как объект с потенциалом развития в привлекательном районе города. Поблизости расположены жилые дома, биснес-здания и предприятия по обслуживанию. Рядом находятся Эстонская национальная библиотека, Тынисмяэская государственная гимназия, Таллиннская школа музыки и балета, здание супер-министерств и Таллиннская высшая техническая школа.

Часть здания обременена договором аренды с Департаментом полиции и погранохраны, который может быть расторгнут после регистрации нового собственника в Крепостной книге. Сведения о годе постройки офисного здания в Регистре строений отсутствуют. Известно, что здание было построено в 1940 году по проекту Александра Владовского. Архив построен в 1978 году.