Yle: по словам финского эксперта, газопровод мог быть поврежден якорем

В утренней программе финской национальной телерадиокомпании Yle выступил морской эксперт Юкка Саволайнен, который отметил, что важной новой информацией является комментарий командующего ВМС Эстонии Юри Саска о том, что бетонное защитное покрытие газопровода разрушено или оторвано, газопровод сдвинут с места и повреждение находится с одной стороны. По мнению Саволайнена, такое повреждение может быть вызвано якорем.

«Если труба сместилась и повреждения односторонние, то, на мой взгляд, дело было вероятно, так: большое судно стояло на якоре, его штормовым ветром понесло вперед, а якорь потянулся следом», - сказал Саволайнен Yle. Он привел аналогию, что поломка в этом случае похожа на то, как если бы поливочный шланг застрял в ногах, а человек тащил его за собой. По его словам, трудно утверждать, был ли этот поступок случайным или преднамеренным.