Yle: по словам финского эксперта, газопровод мог быть поврежден якорем

По мнению финского эксперта, газопровод BalticConnector мог быть поврежден якорем, и, возможно, инцидент произошел во время шторма, пишет Yle.
В утренней программе финской национальной телерадиокомпании Yle выступил морской эксперт Юкка Саволайнен, который отметил, что важной новой информацией является комментарий командующего ВМС Эстонии Юри Саска о том, что бетонное защитное покрытие газопровода разрушено или оторвано, газопровод сдвинут с места и повреждение находится с одной стороны. По мнению Саволайнена, такое повреждение может быть вызвано якорем.