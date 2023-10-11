Адвокат банкира Парвела Пруунсильда: Полиция безопасности действует незаконными методами

«Во-первых, хотя следствие и пытается создать впечатление, что Bigbank пытался помешать расследованию, на самом деле Bigbank отказался передать Полиции безопасности ключ восстановления Bitlocker только на том основании, что тем самым мог быть получен доступ к банковской тайне третьих лиц. Эта информация даже теоретически не может быть связана с подозрением, предъявленным Парвелу Пруунсильду», - сказал Керес в комментариий для Postimees.