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Адвокат банкира Парвела Пруунсильда: Полиция безопасности действует незаконными методами

, журналист
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Адвокат Пауль Керес.
Адвокат Пауль Керес. Фото: Konstantin Sednev

Пауль Керес, адвокат владельца банка Bigbank Парвела Пруунсильда, считает, что проявленный Полицией безопасности интерес к компьютеру его клиента противозаконен, поскольку целью соответствующих действий является получение информации о прошлом Пруунсильда.

«Во-первых, хотя следствие и пытается создать впечатление, что Bigbank пытался помешать расследованию, на самом деле Bigbank отказался передать Полиции безопасности ключ восстановления Bitlocker только на том основании, что тем самым мог быть получен доступ к банковской тайне третьих лиц. Эта информация даже теоретически не может быть связана с подозрением, предъявленным Парвелу Пруунсильду», - сказал Керес в комментариий для Postimees.

Адвокат добавил, что как представитель Парвела Пруунсильда, подозреваемого и основного акционера банка Bigbank, он вынужден с сожалением констатировать, что подозрения банка в отношении мотивов действий Полиции безопасности оказались вполне обоснованными, поскольку информация об обыске и о полученных в ходе обыска данных просочилась к журналисту Äripäev всего через несколько часов после проведения обыска. «Это нельзя считать целесообразными действиями», - заявил Керес.

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