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МИД может организовать чартерный рейс для возвращения из Израиля домой граждан Эстонии

Брита-Мария Алас
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Аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.
Аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Фото: Eero Vabamägi

Министерство иностранных дел сообщило, что к среде домой из Израиля вернулись 19 граждан Эстонии, но 42 человека все еще ищут такой возможности. Сейчас Эстония вместе с другими странами ищет способы организовать платный специальный рейс.

«В стране еще 42 гражданина, которые обратились в МИД и хотели бы покинуть страну или рассматривают возможность выезда, но пока не нашли для этого возможности. МИД совместно с другими странами изучает возможность организации платного спецрейса для желающих покинуть страну, поскольку расписание коммерческих рейсов, вылетающих из Израиля, нарушается», - сообщил МИД в пресс-релизе.

В Израиле постоянно проживают около 900 граждан Эстонии.

«Просим всех граждан Эстонии, находящихся в Израиле и желающих выехать, по возможности сообщить об этом Министерству иностранных дел и зарегистрировать свое краткосрочное пребывание в стране на сайте Министерства иностранных дел или по адрессу konsul@mfa.ee», - указали представители министерства.

МИД советует избегать поездок в Израиль без острой необходимости. Тем, кто находится в Израиле, следует следовать всем инструкциям местных властей. При необходимости консульская помощь доступна круглосуточно по телефону +372 5301 9999.

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