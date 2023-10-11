МИД может организовать чартерный рейс для возвращения из Израиля домой граждан Эстонии

«В стране еще 42 гражданина, которые обратились в МИД и хотели бы покинуть страну или рассматривают возможность выезда, но пока не нашли для этого возможности. МИД совместно с другими странами изучает возможность организации платного спецрейса для желающих покинуть страну, поскольку расписание коммерческих рейсов, вылетающих из Израиля, нарушается», - сообщил МИД в пресс-релизе.

В Израиле постоянно проживают около 900 граждан Эстонии.

«Просим всех граждан Эстонии, находящихся в Израиле и желающих выехать, по возможности сообщить об этом Министерству иностранных дел и зарегистрировать свое краткосрочное пребывание в стране на сайте Министерства иностранных дел или по адрессу konsul@mfa.ee», - указали представители министерства.