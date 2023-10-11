Хоккеист НХЛ рассказал правду о хоккейных матчах Путина: ему позволяют забивать

Сергачев, выступающий за клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг», заявил на YouTube-канале «Осторожно: Собчак», что для своего возраста (71 год) Путин находится в отличной форме.

«Владимир Владимирович Путин уже пожилой человек, человек старшего поколения. Учитывая это, а также то, что у него очень мало времени на занятия хоккеем, он играет очень хорошо, находится в очень хорошей спортивной форме", - заметил хоккеист.

Он продолжил: «Понятно, что никто не бьет, не таранит и не толкает президента страны в показательных матчах звезд НХЛ и КХЛ. Конечно, ему позволяют забивать голы».