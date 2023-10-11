Эксперт по России о повреждении газопровода: «Это, скорее, только начало»

«В этой ситуации очень трудно увидеть другие действующие лица, кроме России, поскольку риторика России в отношении Финляндии очень жесткая», - сказал Эклунд.

Марко Эклунд - майор в отставке. Более 20 лет он следил за российскими вооруженными силами, а с 2018 по 2021 год - занимал должность заместителя представителя обороны Финляндии в Москве. В настоящее время он работает редактором информационных материалов в Yle MOT.

Эклунд рассматривает возможные поводы для повреждения газопровода.

«Основным поводом может являться, конечно же, вступление Финляндии в НАТО. В последнее время как официальные, так и неофициальные лица очень громко говорят о том, какие действия должна предпринять Россия в отношении Финляндии и Запада. В этом смысле это неудивительно», - заявил Эклунд.

По мнению эксперта, Россия будет иметь возможность саботировать газопроводы в Балтийском море - районе, с которым русские знакомы уже несколько веков.

«В России при Министерстве обороны есть Главное управление глубоководных исследований, в задачи которого входит подводная разведка, картографирование и подготовка к подводным диверсиям. У них есть разные надводные и подводные технологии, предназначенные для такого типа операций», - отметил он.

Премьер-министр Петтери Орпо на пресс-конференции вчера заверил, что со снабжением Финляндии все в порядке, и газа достаточно, несмотря на то, что газопровод не работает. Каких последствий сторона, повредившая газовую трубу, могла добиваться диверсией?

«Если виновником является Россия, то это атака на связи между двумя странами НАТО. Это была проверка реакции. Они пытаются вызвать страх и показать, что готовы сделать что-то подобное. Возможно, они готовы сделать что-то еще. И мир уже видел подобное в Украине и западных странах», - отметил эксперт.

Это мог быть так называемый тестовый мяч. По мнению Эклунда, он может быть использован для того, чтобы посмотреть на реакцию Финляндии и Запада, на то, как работает сотрудничество и какую позицию займут союзники по НАТО.