Борьба с инфляцией: эстонская компания начала платить зарплату золотом

По словам руководителя компании, цель решения - защитить деньги от инфляции. «Все валюты в обращении зависят от инфляции и постоянно теряют стоимость, то есть покупательную способность. На протяжении веков золото было надежным средством оплаты и способом хранения денег, и сегодня оно все еще является надежной и безопасной альтернативой деньгам», - сказал глава Aufort Берт-Кен Раудберг.

Зарплата в трудовом договоре фиксируется в евро, а конкретное количество золота зависит от его цены на мировом рынке на момент выплаты.

«Поскольку расплачиваться за товары и услуги золотом пока не принято, часть золота приходится обменивать на евро. Оставшаяся часть зарплаты (10-20%) остается в золоте, чтобы защитить сбережения от инфляции», - прокомментировал сотрудник компании Карл Нурме.

Объем мирового рынка золота составляет почти 11 триллионов евро, из которых 240 миллиардов приходятся на находящиеся в частных руках золотые слитки и монеты.