До перехода первых и четвертых классов русских школ на эстонский язык остается все меньше времени. Rus.Postimees общается с работниками сферы образования и родителями, чтобы выяснить, какие проблемы возникают при подготовке к школьной реформе и как с ними можно справиться. Директор Таллиннской гуманитарной гимназии Аннелии Юхкама поделилась своим видением будущей реформы и проблемных мест, которыми школам и Министерству образования еще не поздно заняться.
Директор гимназии: пока нет ясности, можно ли помогать ученикам на русском языке и какой эстонский мы будем преподавать
Наша собеседница работает в гуманитарной гимназии уже очень давно: 17 лет она была здесь завучем, а летом стала директором. При подготовке к переходу школы на эстонский язык она исходит из того, что реформа - уже окончательно принятое решение и оно не обсуждается. Теперь нужно думать, как максимально эффективно это реализовать.
- Как в целом вы оцениваете способность русских школ начать переход на эстонский язык уже со следующего года?
- Если детские сады предварительно проведут серьезную работу, и подавляющее большинство детей будут уже до школы находиться в эстоноязычной среде, дальше мы справимся. Наша гимназия - одна из немногих русских школ, где десятилетиями ряд предметов преподается на эстонском. Сейчас это природоведение, биология, география, искусство и музыка.
Для первого класса мы можем укомплектовать нужное количество учителей и начать обучение. Однако я вижу проблему с четвертыми классами, потому что для меня это пока большой вопрос, насколько качественно мы можем учить детей, которым до конца третьего класса эстонский преподавали как второй язык. То есть они учили его два часа в неделю, а в этом году добавилось еще два. Программа эстонского как второго языка совершенно не обеспечивает уровень, необходимый для изучения предметов на эстонском.
- Я так понимаю, сейчас самые большие сложности даже не у местных, а у приезжих детей, которых достаточно много в русских школах. Как им в следующем году быть?
- Я не знаю, как обстоят дела в других школах, в нашей школе природоведение и ряд других предметов преподают на эстонском языке во всех классах. Тем не менее есть дети, которые значительно слабее других и которыми приходится плотно заниматься.
Да, очень большая дополнительная нагрузка возникает при обучении детей из Украины, России и Беларуси, которые живут в Эстонии год или около того. Их мы поддерживаем тем, что природоведение им преподают и на русском языке, потому что их уровень эстонского еще ниже.
Для того чтобы дать качественное образование, нужно, чтобы у всех учителей эстонский был либо на уровне С1, либо родной.
Проблема не только в специальной терминологии по предметам, а необходимости изменения всей системы для четвертого класса. До сих пор все учителя, кроме преподающих на эстонском свои предметы, все-таки общались с детьми по-русски. Классный руководитель обычно тоже русскоязычный.
Поэтому я считаю, что для четвертого класса реформа не вполне оправдана. Другое дело, что наша школа справится. У нас сейчас больше более тридцати учителей, у которых либо есть категория С1, либо эстонский вообще родной.
Но все же я беспокоюсь, как будет в следующем году. Когда я сделала для себя долгосрочный прогноз, то поняла, что для того, чтобы дать качественное образование, нужно, чтобы у всех учителей эстонский был либо на уровне С1, либо родной. Исключение делается только для иностранного языка, который можно и дальше преподавать с уровнем B2 по эстонскому.
Даже в самом худшем сне я не могу себе представить, что у меня полный класс учеников с родным русским, и они должны начать изучать эстонский как родной язык. Это просто невозможно.
- Как происходит сегодня поддержка учеников, приехавших из Украины или России, которые совсем не знают эстонского языка?
- Мы сгруппировали всех детей из Украины, России или Беларуси в один класс в каждой параллели, и они учат природоведение и музыку и на русском, и на эстонском. Они на эстонском начинают с более низкого уровня, но у нас уже были такие дети в прошлом году, в этом году мы снова так делаем. И так потихоньку, шаг за шагом... Музыка, искусство - это полноценные занятия, и там наши учителя стараются выкладываться по полной еще и по эстонскому языку. Ну и потом, очень много зависит от самого ребенка. У нас был мальчик, который смог сдать экзамен по эстонскому языку по окончанию основной школы, и экзаменаторы не знали, что он учил эстонский всего год. Экзаменаторы сказали, что это невозможно вообще, но это возможно, просто это огромная дополнительная работа для семьи.
- Много слышим о нехватке учителей. Насколько это острая проблема с вашей точки зрения?
- Понятие «нехватка учителей» растяжимое. Есть школы, в которых вообще нет учителей по ряду предметов. Большое количество школ действительно страдает от нехватки учителей. У нас учителями школа укомплектована полностью, но это не значит, что проблемы нет. Не все учителя готовы преподавать на эстонском языке свой предмет, даже если у них есть категория С1.
- Почему так? Категорию С1 ведь очень трудно получить. Если учитель смог это сделать...
- Это правда, получить сложно, но тема старая. Языковые требования существуют давно, когда-то был нужен уровень В2. Требования тоже много лет назад были другие. Учителя тогда получали категорию, но требований к поддержанию или, тем более, к повышению уровня, не было. Свой язык поддерживали те, кто считал это для себя необходимым, кто прилагал усилия.
Будем честны, когда человек работает в школе с полной нагрузкой, то после окончания рабочего дня без крайней необходимости или очень большой мотивации он не будет заниматься еще и эстонским языком, особенно если на тот момент нужная категория уже была в кармане.
У нас довольно много таких людей, которые нам очень дороги, которые знают свой предмет и умеют его преподавать, но у них нет С1. При этом нам повезло, что у нас много учителей, которые язык хорошо знают. Поэтому мы организовали кружок по изучению эстонского языка для тех, кому его нужно подтянуть. Мы все поддерживаем друг друга.
- Но ведь для тех учителей, которые помогают коллегам осваивать язык, это дополнительная нагрузка.
- Мы это построили таким образом, что кружок работает как курсы, есть соответствующая официальная трудовая нагрузка и договоренности. Но вообще у нас много учителей и детей общаются на эстонском уже много лет, потому что из наших девяноста примерно учителей где-то около сорока свободно говорят по-эстонски. Но есть и те, кто С1 получить не сможет. Чаще из-за возраста, но есть и другие причины.
- Какие у вас вопросы к Министерству образования? Все ли определили достаточно четко?
- Нет, пока еще остается довольно много вопросов без ответа. Например, я не знаю, насколько мы можем поддерживать более слабых учеников по предметам, давая им материал и на русском языке, и будет ли разрешено вообще это делать - это для меня открытый вопрос. Мне также непонятно, как будут обстоять дела с изучением эстонского языка, какой эстонский язык дети будут изучать в следующем году.
В школьной программе ведь есть эстонский язык для эстонских школ, а в русских он является вторым языком, и это совершенно разные по сути предметы. Даже в самом худшем сне я не могу себе представить, что у меня полный класс учеников с родным русским, и они должны начать изучать эстонский как родной язык. Это просто невозможно.
Кроме того, учителя, преподающие эстонский язык как родной и эстонский как второй язык, имеют совершенно разную подготовку и образование. В нашей школе мы можем эту проблему частично решить сами, но нужна ясность. Я бы хотела видеть единые требования в документах Минобразования. Нужны уточнения в школьной программе, и как можно быстрее.
- Но вы боитесь предстоящего перехода?
- Мы уже довольно много проблем и трудностей прошли и знаем, как с ними справиться. Но не могу сказать, что мне совсем не страшно. Сейчас я больше всего боюсь потери качества преподавания. Особенно это касается четвертых классов, в случае с первыми классами я гораздо спокойнее. Кроме того, есть детали, на которые пока не обратили достаточного внимания.
Например, я нахожу совершенно логичным, что эстонские и русские дети будут вместе учиться в одной школе. В перспективе это хорошая идея. Но будет ли это возможно именно сейчас, когда мы только начинаем и у нас нет опыта. Что делать, если в школу будут приходить дети-билингвы из смешанных семей?
И вот преподаватель по математике с выученным С1, возможно, будет не так свободно разговаривать, как ребенок, который дома на эстонском общается. Определенно, учитель не сможет дать ту дополнительную ценность своему материалу, которую может дать носитель языка. Как к этому отнесутся дети...
- С другой стороны, практика довольно быстро улучшает уровень языка. Если учитель уже начнет это делать, его уровень быстро будет расти...
- Это правда, со временем проблема уйдет. Но я сейчас волнуюсь за процесс на старте.
- Как сейчас происходит общение между школами и министерством, чтобы все эти вопросы решались?
- Довольно много информации есть на сайте Министерства. Конечно, директор может всегда им позвонить и получить ответ на свой вопрос. Но это ответ по телефону, а не документ. Какого-то специального официального способа коммуникации сегодня нет. Да, еще были тренинги по учебным программам, на них тоже давали частично информацию, но это не совсем то, что сейчас нужно. Сегодня коммуникация и обратная связь должна быть гораздо более интенсивной и содержательной.