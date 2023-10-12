Директор гимназии: пока нет ясности, можно ли помогать ученикам на русском языке и какой эстонский мы будем преподавать

- Мы сгруппировали всех детей из Украины, России или Беларуси в один класс в каждой параллели, и они учат природоведение и музыку и на русском, и на эстонском. Они на эстонском начинают с более низкого уровня, но у нас уже были такие дети в прошлом году, в этом году мы снова так делаем. И так потихоньку, шаг за шагом... Музыка, искусство - это полноценные занятия, и там наши учителя стараются выкладываться по полной еще и по эстонскому языку. Ну и потом, очень много зависит от самого ребенка. У нас был мальчик, который смог сдать экзамен по эстонскому языку по окончанию основной школы, и экзаменаторы не знали, что он учил эстонский всего год. Экзаменаторы сказали, что это невозможно вообще, но это возможно, просто это огромная дополнительная работа для семьи.