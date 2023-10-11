Вынесено решение по делу о мошенничестве полиции

По словам государственного прокурора Марии Энцик, три чиновника, избежавшие уголовного преследования, сыграли значительную роль в установлении фиктивных трудовых отношений с Эриком Хелдна, подозреваемым в мошенничестве, но в основном они выполняли свои повседневные обязанности, лишь выполняли свои повседневные задачи по приказу первых лиц.

По словам государственного прокурора Марии Энцик, три чиновника, избежавшие уголовного преследования, сыграли значительную роль в установлении фиктивных трудовых отношений с Эриком Хелдна, подозреваемым в мошенничестве, но в основном они выполняли свои повседневные обязанности, лишь организуя контакты на высшем уровне.

В то же время в ходе тщательного расследования в отношении подозреваемых показало, что собранные против Хелдна, Вахера и Алавере доказательства подтверждают первоначальное подозрение в мошенничестве и пособничестве. На основании расчетов Совета социального страхования было установлено, что преступление гипотетически могло нанести ущерб государству в размере более 1,6 млн. евро, заявила прокуратура.

В среду прокуратура предоставила защитникам подозреваемых возможность ознакомиться с материалами дела, после чего защитники смогут направить ходатайства в прокуратуру, которая примет решение о дальнейших действиях после рассмотрения всех ходатайств.

Что послужило поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Хелдна и Вахера?

Эрик Хелдна, руководитель таможенного департамента Налогово-таможенного управления, и Эльмар Вахер, бывший генеральный директор Департамента полиции и пограничной охраны, и еще несколько высокопоставленных сотрудников полиции были заподозрены в марте этого года в совершении уголовных преступлений.

Хелдна подозревается в мошенничестве, а остальные - в пособничестве мошенничеству, поскольку весной 2019 года Хелдна подписал фиктивный трудовой договор с Департаментом полиции и погранохраны, чтобы получить право на специальную полицейскую пенсию.

Сразу после того, как Хелдна подписал контракт с Департаментом в апреле 2019 года, он был переведен на прежнее место работы в Разведывательный центр Сил обороны. В течение последних трех лет он был прикомандирован к Налогово-таможенному департаменту. Контракт с ним должен был истечь в апреле.