Медики объясняют: заразна ли простуда?

Доктор Лийз Пуйс объясняет, что простуда возникает не из-за воздействия холода на человеческий организм, как часто бывает принято считать. «Это все-таки инфекционное заболевание, вызываемое различными вирусами», - говорит врач. А поскольку симптомы заболевания вызваны вирусом, существует риск заразить других людей, пишет Novaator.
Если человек страдает так называемой простудой и не хочет заразить коллег по работе, ему стоит держаться от них подальше и почаще мыть руки. Таким образом можно снизить риск передачи заболевания, но лучший вариант все равно состоит в том, чтобы оставаться дома.
Поскольку заболевание, которое люди привыкли называть простудой, по своей сути является инфекционным, утверждение о том, что это заболевание не заразно, является мифом.