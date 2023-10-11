Городская управа утвердила план по переходу на обучение на эстонском языке

План охватывает учебные годы 2023/24 и 2024/25 и включает в себя пять приоритетных направлений: поддержка руководителей образовательных учреждений и учителей в достижении необходимого уровня владения эстонским языком, обучение учителей методикам многоязычного преподавания, создание правовой ясности на уровне государства и города, обеспечение учащихся учебными материалами и поддержкой в изучении языка, а также помощь школам в привлечении новых учителей.

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, переход на обучение на эстонском языке - это длительный и сложный процесс, который приходится осуществлять в очень сложных условиях. Стартовая позиция включает в себя серьезную нехватку учителей, а государственный бюджет, выделенный на проведение реформы, не соответствует реальным потребностям. «План действий по поддержке перехода на обучение на эстонском языке, разработанный Таллинном, не дублирует государственные программы, а включает в себя меры по поддержке учителей и учащихся как в школах с эстонским языком обучения, так и в тех школах, которые переходят на обучение на эстонском языке», – сказал Михаил Кылварт.

Мэр подчеркнул, что, поскольку переход к преподаванию на эстонском языке будет осуществляться на базе имеющихся учительских ресурсов в первую очередь необходимо обеспечить максимальную поддержку учителей, которые могут достичь уровня владения эстонским языком С1.