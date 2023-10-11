Иерусалим, Израиль. Большинство магазинов в Старом городе Иерусалима закрыты.
Иерусалим, Израиль. Большинство магазинов в Старом городе Иерусалима закрыты. Фото: Eero Vabamägi

После внезапного нападения террористической группировки ХАМАС в минувшую субботу улицы крупнейших израильских городов - Иерусалима и Тель-Авива - практически опустели, но находятся под постоянной охраной вооруженных до зубов полицейских.

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