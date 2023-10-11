Rus.Postimees.eeЗа рубежомДля подписчиковБольшая галерея ⟩ Туристов на улицах Израиля сменили вооруженные до зубов полицейские и резервистыЭэро Вабамяги, фотограф11 октября 2023, 15:34FacebookComments Иерусалим, Израиль. Большинство магазинов в Старом городе Иерусалима закрыты. Фото: Eero VabamägiПосле внезапного нападения террористической группировки ХАМАС в минувшую субботу улицы крупнейших израильских городов - Иерусалима и Тель-Авива - практически опустели, но находятся под постоянной охраной вооруженных до зубов полицейских.FacebookComments Ключевые слова полицияфотополицейскийполицейскиенаселениеИзраильфотографиииерусалимрезервистывойна в Израиленападение на Израиль Pекомендуем