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ШТОРМ ⟩ «Моя семья вынуждена жить в гостинице»: многие домохозяйства все еще обесточены, рабочей силы не хватает

Анита Авакова
, репортер-редактор
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Бригада Elektrilevi.
Бригада Elektrilevi. Фото: Mihkel Maripuu

Последствия шторма, прошедшего на этих выходных, сотрудникам Elektrilevi приходится расхлебывать по сей день. Несмотря на то, что за день до шторма в сетевом предприятии заявили, что находятся в состоянии повышенной готовности, во многих домохозяйствах Эстонии уже несколько дней нет электроснабжения. Обратившийся в редакцию Rus.Postimees отец троих детей Олег был вынужден пойти на крайние меры: поселить на время свою семью в гостинице. 

«У нас пропало электричество 7 октября в 13.56, двое суток мы просидели без него. 9 октября в 13.25 мы получили смс-сообщение: говорилось, что нам восстановят подачу электричества только 10 октября в полночь», - рассказывает Олег (имя изменено, настоящее имя известно редакции). 

Наступил следущий день, однако электричества все еще нет, как нет и информации о том, когда оно появится. 

«Получить информацию по телефону невозможно, так как Elektrilevi просто не отвечает на звонки», - добавляет Олег. 

«Семья в гостинице, я с собакой охраняю холодный дом»

«У меня семья с тремя маленькими детьми, дом работает полностью на электричестве. Два дня мы сидели в ожидании того, что любо включат электричество, либо подробно проинформируют о ситуации и скажут, на что нам рассчитывать», продолжает Олег. 

Когда он узнал, что электричество восстановят лишь 10 октября в полночь, то принял решение отвезти жену и детей в гостиницу.

«Сам я вынужден охранять холодный дом с собакой, так как его могут попросту обокрасть. Все, что меня спасает - это камин в гостиной», - говорит Олег. 

По словам Олега, из отключений вытекло множество проблем: испортились продукты, заканчивается чистая одежда, нет возможности ходить на работу. 

«Я считаю, что Elektrilevi не справляется со своими обязанностями и держит людей в заложниках, ведь для того, чтобы оценить ситуацию и дать клиентам исчерпывающие рекомендации, достаточно первых суток, - говорит Олег. - Если мы не можем справиться с ветром и его последствиями в течении 96 часов и проинформировать клиентов о реальном положении дел, то что говорить о более серьезных ситуациях, которые нам возможно придется пережить зимой, когда будут сильные морозы?».

Elektrilevi: сегодня на помощь прибывают команды из Латвии

Михкель Хярм.
Михкель Хярм. Фото: Madis Veltman

Комментирует председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм:

Шторм, бушевавший в Эстонии все выходные, нанес наибольший ущерб северному побережью страны и привел к массовым отключениям в Харьюмаа и Ляэне-Вирумаа. Харьюмаа уже два дня является приоритетной зоной, туда направляются бригады из других уездов, а сегодня прибывают две бригады из Латвии.

В Эстонии не хватает рабочей силы для устранения таких масштабных разрушений, поэтому некоторые неполадки устраняются дольше. 200 наших сотрудников работают с раннего утра субботы долгими днями и ночами, преодолевая ветер, дождь и холод, и будут работать до тех пор, пока все неполадки не будут устранены.

О сбоях в сетях среднего напряжения клиенты уведомляются автоматически, из-за большого количества клиентов неполадки на этих линиях устраняются в первоочередном порядке. Сбои в сетях низкого напряжения проверяют по одному и добавляют в систему следующими, а клиент получает уведомление о том, что повреждение зарегистрировано и будет устранено. В настоящее время мы пересматриваем и расширяем функциональность системы оповещения об отключениях, чтобы сделать обмен информацией еще более оперативным.

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