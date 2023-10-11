ШТОРМ ⟩ «Моя семья вынуждена жить в гостинице»: многие домохозяйства все еще обесточены, рабочей силы не хватает

«У нас пропало электричество 7 октября в 13.56, двое суток мы просидели без него. 9 октября в 13.25 мы получили смс-сообщение: говорилось, что нам восстановят подачу электричества только 10 октября в полночь», - рассказывает Олег (имя изменено, настоящее имя известно редакции).

Наступил следущий день, однако электричества все еще нет, как нет и информации о том, когда оно появится.

«Получить информацию по телефону невозможно, так как Elektrilevi просто не отвечает на звонки», - добавляет Олег.

«Семья в гостинице, я с собакой охраняю холодный дом»

«У меня семья с тремя маленькими детьми, дом работает полностью на электричестве. Два дня мы сидели в ожидании того, что любо включат электричество, либо подробно проинформируют о ситуации и скажут, на что нам рассчитывать», продолжает Олег.

Когда он узнал, что электричество восстановят лишь 10 октября в полночь, то принял решение отвезти жену и детей в гостиницу.

«Сам я вынужден охранять холодный дом с собакой, так как его могут попросту обокрасть. Все, что меня спасает - это камин в гостиной», - говорит Олег.

По словам Олега, из отключений вытекло множество проблем: испортились продукты, заканчивается чистая одежда, нет возможности ходить на работу.