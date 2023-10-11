Зеленский покинет пост президента Украины после войны

По словам Зеленского, он не может сбежать, пока Россия ведет войну против его страны.

Регулярный срок президентский полномочий Зеленского, согласно Конституции Украины, заканчивается 31 марта будущего года. В то же время на основании ныне действующего военного положения, введенного после российского вооруженного вторжения в Украину в феврале 2022 года, проведения выборов не предусмотрено. Первоначально запланированные на октябрь парламентские выборы в Украине также были отложены на неопределенный срок.

В то же время раздаются все новые призывы изменить законодательство и проводить выборы и в военное время. Зеленский до сих пор отвергал эти требования, ссылаясь, в частности, на нехватку финансирования Украины, зависящей от иностранных кредиторов.