Угроза забастовки учителей не пропала, министр образования собирается на встречу с госпримирителем

Министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200») сообщила парламентариям, что ситуация с зарплатами учителей сейчас никого не устраивает, но и о состояним госбюджета никак нельзя высказаться с одобрением.
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«Когда мы говорим о зарплатах учителей, нельзя сказать, что кого-то в сегодняшнем правительстве устраивает нынешняя ситуация. Нельзя сказать, что кто-то хотел показать, что повышение минимальной заработной платы учителей на 1,7 процента является большой победой, - заявила Каллас депутатам. - Нам хотят приписать, как будто мы заявляем, что это победа. Это не победа. Это решение, принятое в условиях финансового кризиса», - подчеркнула Каллас.