Угроза забастовки учителей не пропала, министр образования собирается на встречу с госпримирителем

«Когда мы говорим о зарплатах учителей, нельзя сказать, что кого-то в сегодняшнем правительстве устраивает нынешняя ситуация. Нельзя сказать, что кто-то хотел показать, что повышение минимальной заработной платы учителей на 1,7 процента является большой победой, - заявила Каллас депутатам. - Нам хотят приписать, как будто мы заявляем, что это победа. Это не победа. Это решение, принятое в условиях финансового кризиса», - подчеркнула Каллас.

В понедельник министр образования и науки встретится с госпримирителем. «Я все еще хочу призвать к тому, что поскольку работодателем учителей не является государство, а им являются местные органы власти, то они тоже должны быть за столом переговоров в процессе спора о заработной плате», - сказала Каллас. Он пояснила, что государство является плательщиком зарплатного фонда работодателям, которые в конечном итоге и устанавливают размер заработной платы.