Alexela: остановка BalticConnector привела к росту цен на газ по всей Европе

Однако клиентов, установивших фиксированную цену на газ, повышение цен не коснется. «Нашим клиентам не стоит беспокоиться, в этот отопительный период мы будем обслуживать как эстонских и латвийских потребителей, так и финских клиентов в рамках нашего портфеля при поддержке СПГ-терминала Hamina», - сказал Ныу.