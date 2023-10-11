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Alexela: остановка BalticConnector привела к росту цен на газ по всей Европе

BNS
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Кальви Ныу, глава энергетического портфеля Alexela.
Кальви Ныу, глава энергетического портфеля Alexela. Фото: Arvo Meeks

По словам Кальви Ныу, главы энергетического портфеля Alexela, остановка соединения BalticConnector привела к повышению цены на газ на нидерландской газовой бирже TTF, а это означает, что повышение цены на газ затронуло всех европейских потребителей.

Однако клиентов, установивших фиксированную цену на газ, повышение цен не коснется. «Нашим клиентам не стоит беспокоиться, в этот отопительный период мы будем обслуживать как эстонских и латвийских потребителей, так и финских клиентов в рамках нашего портфеля при поддержке СПГ-терминала Hamina», - сказал Ныу.

Глава энергетического портфеля Alexela подчеркнул, что на фоне сбоя в работе BalticConnector сегодня в мире важно рассматривать диверсификацию источников поставок и инфраструктуры в масштабах всей страны.

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