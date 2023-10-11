«Ужасный риск». Можно ли испытывать ядерное оружие за 90 секунд до полуночи?

Перемещение при этом не означало передачу - авиационные боеприпасы технически невозможно применять без санкции Москвы.

Хотя оба этих действия были скорее демонстрацией, чем реальной угрозой, они обострили международную обстановку - даже когда речь идет о тактическом ядерном оружии, его применения опасаются во всем мире.

«Сармат» и «Буревестник»

Третьим действием, которое также имеет отношение к ядерному арсеналу России, стала разработка и испытания носителей ядерного оружия - тех самых ракет «Буревестник» и «Сармат», о которых Путин говорил 5 октября.

Испытание «Буревестника» с ядерной установкой, о котором говорил Путин, не было подтверждено независимыми наблюдателями, но о его подготовке писала международная пресса.

О том, что изделие «Буревестник» может быть испытано на полигоне Паньково на архипелаге Новая Земля, в начале октября сообщала американская газета New York Times, а в сентябре - норвежское издание Barents Observer.

В норвежской публикации говорилось о том, что работы на полигоне были замечены еще в августе.

На Западе за этим российским проектом следят особенно пристально, поскольку заявленные характеристики ракеты «Буревестник» делают ее очень опасным оружием. В отличие от баллистических межконтинентальных ракет это крылатая ракета, отследить которую в полете довольно трудно.

Но «Буревестник» опасен не только этим.