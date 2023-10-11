Эстонский велогонщик угодил в расистский скандал

20-летний Михкельс должен был завтра стартовать на состоящем из шести этапов велотуре, но буквально накануне соревнований угодил в скандал.

Его напарник по команде бельгиец Гербен Тейссен опубликовал в Instagram видео, на котором Михкельс демонстрирует расистский жест. Это быстро распространилось в социальных сетях. Первоначально команда Intermarche-Circus-Wanty, в которой выступают спортсмены, отстранила от участия в последней гонке сезона WorldTour только Михкельса, но вскоре наложила такое же наказание и на Тейссена.

«Мы искренне сожалеем о поведении наших велогонщиков Мадиса Михкельса и Гербена Тийссена, а также о кадрах, показанных в социальных сетях. Мы приносим извинения народу и болельщикам Китая, правительству Гуанси, Китайской федерации велоспорта, а также сторонам, участвовавшим в организации велотура по Гуанси", - говорится в пресс-релизе клуба.

Велокоманда, зарегистрированная в Бельгии, добавила, что в их команде работают 15 представителей разных национальностей и они ежедневно борются с расизмом.

«Мы снимем Михкельса и Тейссена с соревнований и начнем дисциплинарное производство», - написал клуб.

Михкельс, который был первым в групповой гонке на чемпионате Европы среди юношей до 23 лет и оставшийся без медали, выразил сожаление по поводу своего поведения.

«Мы грубовато шутили в компании, но не имели при этом никаких уничижительных мыслей по отношению к китайцам. Никогда в жизни я не думал и не хотел, чтобы что-то подобное распространилось в Интернете, но, к сожалению, это произошло. Я, конечно, сожалею о случившемся, но повторяю еще раз: нашей целью не было унижение китайцев", - сказал Михкельс.