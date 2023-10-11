Несколько привычных должностей исчезнут из школ

На основе анализа

По результатам анализа, проведенного отделом городского имущества в 2016 году, было выявлено, что в ряде образовательных учреждений ремонтные работы выполнены не в полном объеме, или некоторые работы не выполнены вообще, либо по незнанию, либо по причине отсутствия денег.

Куннар Юргенсон, руководитель отдела городского имущества Тарту, рассказал, что половина ежедневного обслуживания образовательных учреждений города организуется городским правительством, а половина – самими учреждениями, но цель состоит в том, чтобы к 1 января 2025 года передать все обслуживание одному исполнителю, и чтобы этим занимались компетентные специалисты.

По мнению Леммита Каплинского, в современных зданиях имеется множество специфических технологий, требующих надлежащего обслуживания. «Нельзя ожидать, что каждый ремонтник будет разбираться в вентиляционных системах и прочем подобном», – пояснил вице-мэр.

При этом директор школы Кроонуайа добавил, что в новом здании школы настолько сложная система вентиляции, что уборщикам и не разрешается прикасаться. «Такая система имеет автоматизацию и требует соответствующего обслуживания, уборщику и не нужно знать, как с нею обращаться», – сказал Острат.

Все больше безработных, а предложений о работе все меньше

В период с 01.06.23 по 10.10.23 о коллективных сокращениях в Тартумаа объявили Puumajatehase OÜ, где в связи с прекращением деятельности были сокращены три работника, Veriff OÜ, где в связи с уменьшением рабочей нагрузки были сокращены четыре работника, Xolo OÜ, где в связи с реорганизацией работы сокращены четыре работника, Tartu Mart Reiniku School, где в связи с реорганизацией работы сокращены десять человек, Eurora Solutions OÜ, где в связи с реорганизацией работы сокращены шестнадцать человек, и Expert Eesti OÜ, где были сокращены семь человек из-за снижения нагрузки.

Департамент социального страхования сократил девять человек из-за сокращения объемов работы, кроме того, в OÜ Savorito сократили одного сотрудника и Studio Modeрна сократила двух человек и где начался процесс прекращения деятельности.

«На данный момент мы не можем говорить о волне сокращений. На данный момент в Кассу по безработице приходит не больше сокращенных, чем раньше – в среднем 13 процентов всех зарегистрированных безработных в Тартумаа – это люди, пришедшие с решением об их сокращении», – прокомментировала Яне Вяли, руководитель отделения Кассы по безработице в Тартуском уезде.

По состоянию на вторник в Кассе по безработице предлагается 3388 рабочих мест по всей Эстонии, 378 из которых предлагаются в городе Тарту и Тартуском уезде. В свою очередь, 211 из них – это места с обнародованной зарплатой, что, по словам Вялья, является важной тенденцией в предложениях о работе. «По количеству вакансий мы находимся на третьем месте после Таллинна вместе с Харьюмаа, и Ида-Вирумаа. На сегодня мы ищем больше всего в Тарту продавцов, сразу за ним идет сфера здравоохранения и социального обеспечения с ее вакансиями, и поваров, как всегда, не хватает», – привел он в пример.

На данный момент в Тартуском уезде Касса по безработице предлагает 13 рабочих мест для уборщиков и подсобных работников в офисах и гостиницах.

По состоянию на вторник зарегистрированный уровень безработицы в Тартуском отделении Кассы по безработице в Тартуском уезде составляет 6,4 процента, тогда как в среднем по Эстонии в то же время он составляет 7,4 процента. В Ида-Вирумаа самый высокий зарегистрированный уровень безработицы – 12,1 процента, а в Валгамаа – 11,4 процента. Только на Сааремаа, Вильянди и Хийумаа меньше безработных, чем в Тартумаа.

Яне Вяли добавила, что, учитывая все вышеизложенные данные, в Тартумаа сегодня нет причин, чтобы жаловаться: «Мы должны быть очень благодарны работодателям за то, что решения об сокращениях были приняты чрезвычайно продуманно и приложено много усилий, чтобы удержать сотрудников даже в самые трудные времена для компании».

Хотя в то же время в прошлом году Касса по безработице Тартумаа могла предложить 511 рабочее место, т. е. на 133 рабочих места больше, чем имеется сегодня, по словам Вяли, эта разница не слишком велика.

Она пояснила, что безработица увеличивается каждую осень, а сезонные вакансии весной снова увеличивают количество вакансий. «Что бросается в глаза, так это скорость рынка труда. Соискателям работы неразумно слишком долго ждать лучшего предложения. Появляющиеся вакансии заполняются быстро», – предупредила представитель Кассы по безработице.

Вяли пообещала, что Касса по безработице готова в любой момент к любому развитию ситуации на рынке труда и может немедленно отреагировать в случае необходимости, если работодателям потребуется поддержка, будь то в вопросах коллективного сокращения или найма сотрудников.

Прибавляется по пятьсот безработных каждый год

По состоянию на 10.10.2021 в Тартумаа было зарегистрировано 4342 безработных.

На 10.10.2022 это число было 4943.

По состоянию на 10.10.2023 в нашем округе зарегистрировано 5402 безработных.

Источник: Касса по безработице Яне Вяли.