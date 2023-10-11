По словам генерального директора DPD Эстония Ремо Кирсса, предлагаемый налог на автомобили в 2025 году заставит весь транспортный сектор серьезно переоценить свои будущие инвестиции. По его словам, переход на электричество будет болезненным для тех, кто сегодня еще не начал деятельность в этом направлении.
Для подписчиков
Генеральный директор DPD об автоналоге: «Учет километража поможет сократить количество бесполезных поездок»
«Налог на автомобили создаст сильную разницу в стоимости электрических и дизельных транспортных средств, что подтолкнет компании к электрификации своего автопарка. С новым налогом дизельный фургон станет дороже на 20 процентов, а значит, учитывая общую стоимость, предпринимателям в будущем будет разумнее приобретать электрические фургоны. Однако необходимо учитывать и километраж как одну из составляющих налога на автомобили, чтобы сократить пробег без груза и количество бесполезных поездок», - говорит Ремо Кирсс.