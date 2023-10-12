ДИАНА ХАРЛАМОВА ⟩ Сколько можно читать новости?!

Я частенько сталкиваюсь с тем, что на людей, которые стараются держаться «подальше от политики» смотрят косо, обвиняя их в том, что именно из-за таких, как они, мы все еще не живем в идеальном мире. Но в идеальном мире мы не живем потому, что неидеальная человеческая природа всегда будет хотеть власти и денег, а вовсе не потому, что условный Борис отказывается разбираться в истоках конфликта между Израилем и Палестиной. Если бы условный Борис был премьер-министром Израиля, тактика блаженного неведения была бы для него как минимум странной. Но если Борис лечит зубы и воспитывает двоих детей в Ряпина, то лучше бы ему убедиться в том, что пломбы держатся крепко, а дети каждый день получают достаточно ласки, любви и заботы. И не вырастут в злых взрослых, считающих, что убивать других ради денег - это отличный способ набить свои карманы.