ДИАНА ХАРЛАМОВА ⟩ Сколько можно читать новости?!

В связи с ужасными событиями в мире и огромным количеством новостей на эту тему, журналист Диана Харламова решила поразмышлять об информационной перегрузке и рассказать, почему сама она зачастую выбирает политику «информационного вакуума».
Когда Россия только напала на Украину, я на неделю прилипла к компьютеру, лила слезы и страшно переживала. Когда ХАМАС только напал на Израиль, я поначалу не потрудилась открыть ни один новостной источник, чтобы вникнуть в суть дела. Плавали, знаем. Мой муж с самого утра остервенело читал новости, я же преспокойно занималась йогой, не желая портить себе выходной. Я прекрасно понимала, что эмоции, переживания и глубокий анализ ситуации подождут до понедельника. Да и в целом я по жизни стараюсь придерживаться принципа Кэрри Брэдшоу: до 12.00 - никаких плохих новостей.
В современном мире СМИ и соцсети играют ключевую роль в формировании нашего мировоззрения и общественного мнения. Мне ли не знать? Это, блин, - моя работа. Оставаться в курсе происходящего важно и нужно, хотя бы в общих чертах. Но когда мир переживает ужасные события типа кризисов, бедствий, военных конфликтов и эпидемий, информационная напряженность становится особенно интенсивной. А чрезмерное погружение в поток негативных новостей может вызвать стресс, тревогу и чувство беспомощности. Или - что еще хуже - превратит вас в диванных экспертов международного масштаба.
Постоянный мониторинг ленты новостей, политических высказываний, мемов и мнений о происходящих событиях вряд ли сильно изменит расстановку сил на мировой арене. Террористы не превратятся в миротворцев только потому, что вы истерично читаете и переживаете чужую беду, как свою собственную. Зато вы рискуете поймать панические атаки, депрессивные мысли, эмоциональную опустошенность и прочие проблемы 21 века.
Наученная горьким опытом, я стараюсь периодически практиковать так называемый «информационный вакуум» - намеренно игнорирую происходящее в мире страшные события и большую часть связанной с ними информации. Я не ставлю свою жизнь на паузу для того, чтобы следить за чужим кошмаром.
Если я осознаю, что не в состоянии ничем помочь, то продолжаю делать рутинные бытовые дела, которые, казалось бы, перед лицом всадников апокалипсиса не имеют никакого значения. Читаю книги, смотрю сериалы, гуляю с собакой, рисую и понятия не имею, куда упала очередная ракета и что по этому поводу думают говорящие головы. Мне так проще. Мне тогда не так страшно.
Это не значит, что я вообще не в курсе того, что не касается непосредственно меня и моей работы - в курсе. Я интересуюсь историей, слушаю тематические лекции и подкасты, вникаю в политическую и геополитическую ситуацию в мире. Но я не делаю это смыслом своей жизни, не считаю себя обязанной разбираться в каждой проблеме до мелочей и не даю происходящему повлиять на мое внутреннее состояние.
И я считаю, что такое отношение не должно порицаться. По большей части все, что происходит в мире - это кровавый аншлаг, вникая в суть которого, все меньше и меньше хочется жить, любить, рожать детей, сажать рассаду и все это доброе и прекрасное. Зачем лишний раз бояться и преисполняться в ощущении собственного бессилия?
Я частенько сталкиваюсь с тем, что на людей, которые стараются держаться «подальше от политики» смотрят косо, обвиняя их в том, что именно из-за таких, как они, мы все еще не живем в идеальном мире. Но в идеальном мире мы не живем потому, что неидеальная человеческая природа всегда будет хотеть власти и денег, а вовсе не потому, что условный Борис отказывается разбираться в истоках конфликта между Израилем и Палестиной. Если бы условный Борис был премьер-министром Израиля, тактика блаженного неведения была бы для него как минимум странной. Но если Борис лечит зубы и воспитывает двоих детей в Ряпина, то лучше бы ему убедиться в том, что пломбы держатся крепко, а дети каждый день получают достаточно ласки, любви и заботы. И не вырастут в злых взрослых, считающих, что убивать других ради денег - это отличный способ набить свои карманы.
Идея месседжа проста: не можешь что-то изменить - не стоит сверх меры переживать по этому поводу. Не стоит оголтело читать новости, пока в раковине покрывается плесенью вчерашняя посуда. Сошедшая информационная лавина не вызовет у тебя ничего, кроме невроза. Разумный информационный вакуум же, наоборот, поможет сохранить и без того очень хрупкое эмоциональное равновесие. В инфовакууме ты - хозяин своей головы. Никто не подсовывает ангажированные мнения, не насаждает идеи и не внушает чувство вины за то, что ты не читал про последний бомбардировщик.
Как-то раз я застряла в Африке во время пандемии. Я три дня не отрывалась от смартфона, бесконечно читала новости о жертвах и закрытых границах. Помогло мне это вернуться домой? Нет. Домой мне помогла вернуться золотая кредитная карточка. В начале войны России с Украиной благодаря неразумному потреблению новостей все вдруг стали профессиональными военными экспертами, политологами и историками. Помогло ли Украине всеобщее помешательство? Нет. Украине помогла денежная и гуманитарная помощь.
Все хорошо без фанатизма, а если очень хочется обладать информацией для составления собственного мнения, потребляйте не быстрый контент, а профессиональный и тщательно отобранный. И если конкретно ты не можешь сделать ничего больше, чем поставить флажок той или иной страны на аватарку в Фейсбуке, может быть, было бы разумнее в целом поберечь душевное состояние и заняться чем-то полезным в реальном мире. А то начитаются разных каналов в Телеграмме и несут ересь в массы.
Я не пропагандирую абсолютный отказ от любых новостей. Я выступаю за разумное, дозированное потребление информации о происходящем в мире в целях избежания тяжелых психических расстройств. Важно сохранять спокойствие и мир внутри себя, тогда и окружающая действительность будет становиться чуть-чуть лучше. А если хочется помогать, то для этого есть миллион способов, и постоянный скроллинг новостных лент в этом списке стоит на самом последнем месте.