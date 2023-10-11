Bigbank обратился в суд для проверки законности запроса от следственных учреждений

Bigbank AS заверяет, что банк по-прежнему не является фигурантом уголовного дела в отношении Пруунсильда и всесторонне сотрудничает со следственными органами в рамках уголовного следствия.

По оценке банка, в опубликованной в среду в онлайн статье Äripäev «Новый обыск КаПо в Bigbank позволил получить криптоключ к компьютеру Пруунсильда» представлено ложное утверждение о том, что Bigbank AS якобы не отвечал на запросы следственных учреждений, несмотря на неоднократные напоминания.

Банк также назвал ложным содержащееся в статье утверждение, согласно которому Bigbank AS не отреагировал на пояснения, данные следственными учреждениями. «Bigbank AS ответил на все запросы, поданные следственными учреждениями, пояснив в связи с запросом о передаче ключа восстановления, что банк обязан гарантировать полную защиту банковской тайны третьих лиц. По оценке банка, данный запрос не гарантировал эту защиту», - пояснил банк.

«Для проверки правомерности запроса следственных учреждений Bigbank AS решил обратиться в суд, чтобы гарантировать со своей стороны правомерное поведение, юридическую ясность и всестороннюю защиту интересов клиентов банка. Согласно статье 214 закона об уголовном производстве, Bigbank AS не разрешено давать какие-либо иные комментарии об обстоятельствах обыска», - сообщил банк.