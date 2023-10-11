Настойчивая борьба с инфляцией: эстонская компания начала платить зарплату золотом

Компания Aufort, вышедшая на рынок цифрового инвестиционного золота два года назад, начала платить своим сотрудникам золотом в сентябре этого года и стала первой подобной компанией в Эстонии. В следующем году она планирует выпустить решение по платежным картам, которое позволит расплачиваться золотом, например, за еду в магазине и билеты в кино.
По словам руководителя Aufort, цель решения - защитить деньги от инфляции. «Все валюты зависят от инфляции и постоянно теряют свою стоимость, то есть покупательную способность. На протяжении веков золото было надежным средством платежа, а способ хранения денег по-прежнему предлагает безопасную и надежную альтернативу деньгам», - сказал глава Aufort Берт-Кен Раудберг.