Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа
«Новости в 7» за 11 октября: где получить помощь при ментальных проблемах, интервью с мэром Нарвы, как подготовиться к походу по пути Святого Иакова, шабаш современных ведьм
Сегодня в выпуске:
- Осенняя депрессия, выгорание и повышенная тревожность - проблем с ментальным здоровьем у жителей Эстонии становится все больше и все чаще они затрагивают молодежь. Как с ними справиться и где получить помощь, разбиралась наша корреспондент
- Коротко по стране: что случилось с газопроводом между Эстонией и Финляндией; на сколько с Нового года возрастет ставка минимальной зарплаты; почему командующий Кайтселийтом ушел в отставку?
- Как повернуть Нарву лицом к Эстонии, решить проблемы с оттоком населения и улучшить состояние инфраструктуры города? Первое интервью нового мэра приграничного города нашему корреспонденту в регионе
- 280 километров пешком по горным дорогам и тропам. Почему сотни эстоноземельцев ежегодно выбирают такой вид туризма и как подготовиться к непростому, но популярному среди паломников пути Святого Иакова, расскажет наша корреспондент, сама преодолевшая это испытание
- Международная панорама: новое землетрясение в Афганистане,в Аргентине вспыхнули масштабные лесные пожары, США выделят Украине новый пакет помощи,в Мексике ураган «Лидия» усилился до четвертой категории и в США медведи испортили пикник туристам
- Тайные эзотерические знания, магические ритуалы и обряды. На цивилизованный шабаш современных ведьм в загадочном замке заглянула наша съемочная группа.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 11 октября.