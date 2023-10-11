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Чем российская компания объясняет действия своего танкера вблизи места утечки газопровода?

Эркки Эрилайд
, журналист
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Танкер «СГВ-Флот».
Танкер «СГВ-Флот». Фото: marinetraffic.com

По словам компании-владельца российского танкера «СГВ-Флот», проходившего недалеко от места утечки Balticconnector, движение судна было связано с погодными условиями.

Компания Marine Traffic обнаружила, что российское грузовое судно «СГВ-Флот» застряло в центральной части Финского залива в конце прошлой недели в том же районе, где прорвало газопровод Balticconnector, сообщает Helsingin Sanomat. Странное совпадение, что этот же корабль попал в орбиту СМИ в феврале 2022 года, когда Россия заявила о попадании ракет в грузовые суда в Азовском море.

Движение судна, находившегося в районе газопровода в момент утечки, вызвало вопросы о его возможной причастности к происшествию. HS удалось связаться с владельцем «СВГ-Флот» - российской компанией Baltic Fuel Company. Глава коммерческого отдела Михаил Касаткин подтвердил, что пребывание судна в этом районе было обусловлено исключительно погодными условиями. Корабль оставался там более двух дней. По словам Касаткина, судно ждало прояснения погоды.

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