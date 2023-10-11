Чем российская компания объясняет действия своего танкера вблизи места утечки газопровода?

Компания Marine Traffic обнаружила, что российское грузовое судно «СГВ-Флот» застряло в центральной части Финского залива в конце прошлой недели в том же районе, где прорвало газопровод Balticconnector, сообщает Helsingin Sanomat. Странное совпадение, что этот же корабль попал в орбиту СМИ в феврале 2022 года, когда Россия заявила о попадании ракет в грузовые суда в Азовском море.