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Чиновники-призраки удерживают деньги в министерствах

Брита-Мария Алас Мейнхард Пулк
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На первый взгляд, нет никого, кто, как беспристрастный сторонний наблюдатель, мог бы сказать, когда в фонд заработной платы учреждения включено слишком много чиновников-призраков, и когда это находится в пределах нормы. По сообщению из Госконтроля, это во многом зависит от времени, на протяжение которого должности остаются незаполненными.
На первый взгляд, нет никого, кто, как беспристрастный сторонний наблюдатель, мог бы сказать, когда в фонд заработной платы учреждения включено слишком много чиновников-призраков, и когда это находится в пределах нормы. По сообщению из Госконтроля, это во многом зависит от времени, на протяжение которого должности остаются незаполненными. Фото: Mihkel Maripuu
  • Министерство образования науки сократило десять позиций
  • Некоторые не сохраняют фонд заработной платы «на всякий случай», а другие удерживают крупные суммы
  • Министерство обороны направило украинским военным деньги, предусмотренные на вакантные должности

В свете недавнего объявления Министерством иностранных дел о сокращениях видно, что в министерствах нет единого правила сокращения штатов: каждое действует по-своему, и расчет фонда заработной платы несуществующих сотрудников различается от одной крайности до другой.

В то время как некоторые министерства оставили фонд зарплат для вакантных должностей на нулевом уровне, есть те, кто сохраняет в бюджете тысячи евро на сотни вакантных должностей, не имея четкого плана по набору на них кого бы то ни было.

Министерство иностранных дел, объявившее о сокращении 45 должностей, сослалось на план сокращения расходов, и хотя половина сокращаемых должностей оставались вакантными, в общем, это хотя бы отчасти выглядело как приведение в порядок пустующих рядов, что могли бы предпринять и некоторые другие министерства. Правда, может быть, не совсем под названием сокращений.

Когда норма является превышенной?

Например, в Министерстве внутренних дел 6,2 незаполненных должностей, в Министерстве юстиции – 24, в Министерстве регионального развития и сельского хозяйства – 31, в Министерстве культуры – три должности, не говоря уже о подведомственных министерствам учреждениях. Здесь стоит подчеркнуть, что, по данным Министерства финансов, текучесть сотрудников госучреждений в прошлом году составила более 16 процентов, из них чуть более десяти процентов сотрудников уволились по собственному желанию. В этом связь с незаполненными должностными позициями: если их много, но низкая текучесть, понятно, что нет смысла удерживать эти позиции долго.

По данным Министерства финансов, текучесть сотрудников госучреждений в прошлом году составила более 16 процентов, из них чуть более десяти процентов сотрудников уволились по собственному желанию.

Руководитель отдела коммуникаций Государственного контроля Прийт Симсон отметил, что работу выполняет не должность, а человек, и, если изменяются задачи или другие важные обстоятельства, необходимо пересмотреть и количество необходимых людей. «Когда речь идет о незаполненных должностях, стоит различать долгосрочно незаполненные должности и временно ставшие вакантными. В связи с должностями, которые долгое время не заполняются, возникает вопрос о том, какие задачи учреждения остаются не выполненными, и должны ли эти должности вообще существовать», – сказал Симсон.

«Министр несет ответственность за вакантные должности, а также за деньги и мероприятия, запланированные для их заполнения», – пояснил руководитель отдела коммуникаций Госконтроля. Таким образом, по крайней мере на первый взгляд, никто не может сказать, как беспристрастный сторонний наблюдатель, когда бюджетных чиновников-призраков слишком много в каком-то государственном учреждении.

Март Вырклаэв.
Март Вырклаэв. Фото: Сандер Ильвест

Вырклаэв: провести границу сложно

Министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) заявил, что сознательно запрашивать деньги из бюджета путем сохранения так называемых незанятых должностей, и использовать эти деньги для повышения заработной платы или премий для сотрудников на других должностях, безусловно, не очень прозрачное и правильное поведение. «Есть ли, и в каком количестве в структурах должностные позиции, которые какое-то время не заполняются, следует спрашивать в самих министерствах. В любом случае, это обоснованный вопрос», – отметил он и подчеркнул, что все это – вопрос чувства ответственности каждого министерства и министра.

Он подчеркнул, что, поскольку в каждом учреждении имеются обоснованно незаполненные рабочие места из-за движения кадров, со стороны сложно провести грань между временно незаполненными и так называемыми пустыми рабочими местами.

«Это вопрос ответственности каждого министерства и министра. Вообще говоря, должности связаны с людьми. В Министерстве финансов тоже есть вакансии, но они вакантны из-за движения людей – на эти позиции люди набираются, проводится конкурс», – сказал Вырклаэв.

Будучи министром финансов, он уже заявлял об этой проблеме раньше, и это также одна из причин, по которой в бюджете следующего года было принято решение заморозить фонд оплаты труда в государственной сфере. «Наверное, необходимо повышать зарплату уже имеющимся и трудоустроенным хорошим работникам, но если фонд оплаты труда не увеличивать, это оказывается хорошая возможность подтолкнуть министерства и ведомства к оптимизации своей деятельности и ликвидации упомянутых вакантных рабочих мест», – сказал Вырклаэв.

Некоторые рассчитывают, некоторые нет

В Министерстве социальных дел в этом году на расходы на персонал незаполненных должностей рассчитано 500 000 евро с учетом налогов, Министерство образования и науки скорректировало бюджет в течение года и на данный момент рассчитало около 75 000 евро – методы расчета тоже вроде как разные. Министерства финансов, внутренних дел, социальных дел, регионального развития и сельского хозяйства вообще не рассматривает наличие пустых стульев.

«Количество незаполненных должностей очень изменчиво, поскольку связано с постоянным уходом с работы и набором людей. Совсем недавно были незаполненные вакансии в отделе информационных технологий, – пояснил пресс-секретарь Министерства регионального развития и сельского хозяйства. – В случае с таким крупным учреждением не бывает такого положения, когда все должности заполняются сразу. Эта означает, что на такой случай нет необходимости держать резерв». Не кормит так называемых чиновников-призраков и Министерство культуры, в котором подтвердили, что в этом году не запрашивали в бюджете зарплату трем несуществующим чиновникам.

Общая и добровольная текучесть на государственной службе

  • Общая/Добровольная

Свободные деньги – украинским солдатам

Получается, что министерства по-своему обращаются с резервом зарплат на вакантные должности – есть те, кто меняет фонд зарплат на незаполненные должности в течение года, и те, кто никогда не видел необходимости в резерве. Министерство обороны выделяется своим уникальным подходом, которое направило фонд заработной платы незаполненных должностей на обучение украинских военнослужащих.

«Министерство обороны уже сократило оперативные расходы в 2021 году, реорганизовало процессы и работу. Фактически мы постоянно ищем в сфере управления министерства способы повысить внутреннюю эффективность, сделать процессы более эффективными и направить деньги, высвобождающиеся за счет уменьшения штата, на развитие обороноспособности. Поиск внутренней эффективности был продолжен в 2023 году в рамках реформ консолидации», – заявила вице-канцлер военного планирования Тийна Уудеберг.

Остальные не торопятся проводить сокращения

Помимо Министерства иностранных дел, Министерство образования и науки (HTM) в этом году сократило десять должностей, хотя, по их мнению, для перехода на эстоноязычное образование им на самом деле нужно больше людей. Пока что МИД и HTM останутся единственными, кто публично говорит об сокращениях.

В Министерствах культуры, экономики и юстиции подтверждают, что плана сокращений у них нет. Другие дали понять, что стремятся к экономии, но хотят избежать сокращений. Например, в Министерстве внутренних дел предпочитают реорганизовать работу, а не набирать новых людей. «В связи с различными кризисами количество работы значительно увеличилось, а не сократилось, поэтому возможностей для сокращения, которые можно было бы рассмотреть, в последние годы стало меньше, – заявил пресс-секретарь МВД, заявив, что в следующем году планируется заморозить заполнение вакантных должностей.

Говоря о сокращениях и вакантных должностях, пресс-секретарь Министерства финансов заявил, что, учитывая текущую финансовую ситуацию в стране, экономия является общей тенденцией, но сокращение количества должностей не является самоцелью и количественный показатель установить невозможно.

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