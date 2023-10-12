Чиновники-призраки удерживают деньги в министерствах

Министерство образования науки сократило десять позиций
Некоторые не сохраняют фонд заработной платы «на всякий случай», а другие удерживают крупные суммы
Министерство обороны направило украинским военным деньги, предусмотренные на вакантные должности
В свете недавнего объявления Министерством иностранных дел о сокращениях видно, что в министерствах нет единого правила сокращения штатов: каждое действует по-своему, и расчет фонда заработной платы несуществующих сотрудников различается от одной крайности до другой.
В то время как некоторые министерства оставили фонд зарплат для вакантных должностей на нулевом уровне, есть те, кто сохраняет в бюджете тысячи евро на сотни вакантных должностей, не имея четкого плана по набору на них кого бы то ни было.
Министерство иностранных дел, объявившее о сокращении 45 должностей, сослалось на план сокращения расходов, и хотя половина сокращаемых должностей оставались вакантными, в общем, это хотя бы отчасти выглядело как приведение в порядок пустующих рядов, что могли бы предпринять и некоторые другие министерства. Правда, может быть, не совсем под названием сокращений.
Когда норма является превышенной?
Например, в Министерстве внутренних дел 6,2 незаполненных должностей, в Министерстве юстиции – 24, в Министерстве регионального развития и сельского хозяйства – 31, в Министерстве культуры – три должности, не говоря уже о подведомственных министерствам учреждениях. Здесь стоит подчеркнуть, что, по данным Министерства финансов, текучесть сотрудников госучреждений в прошлом году составила более 16 процентов, из них чуть более десяти процентов сотрудников уволились по собственному желанию. В этом связь с незаполненными должностными позициями: если их много, но низкая текучесть, понятно, что нет смысла удерживать эти позиции долго.
По данным Министерства финансов, текучесть сотрудников госучреждений в прошлом году составила более 16 процентов, из них чуть более десяти процентов сотрудников уволились по собственному желанию.
Руководитель отдела коммуникаций Государственного контроля Прийт Симсон отметил, что работу выполняет не должность, а человек, и, если изменяются задачи или другие важные обстоятельства, необходимо пересмотреть и количество необходимых людей. «Когда речь идет о незаполненных должностях, стоит различать долгосрочно незаполненные должности и временно ставшие вакантными. В связи с должностями, которые долгое время не заполняются, возникает вопрос о том, какие задачи учреждения остаются не выполненными, и должны ли эти должности вообще существовать», – сказал Симсон.
«Министр несет ответственность за вакантные должности, а также за деньги и мероприятия, запланированные для их заполнения», – пояснил руководитель отдела коммуникаций Госконтроля. Таким образом, по крайней мере на первый взгляд, никто не может сказать, как беспристрастный сторонний наблюдатель, когда бюджетных чиновников-призраков слишком много в каком-то государственном учреждении.
Вырклаэв: провести границу сложно
Министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) заявил, что сознательно запрашивать деньги из бюджета путем сохранения так называемых незанятых должностей, и использовать эти деньги для повышения заработной платы или премий для сотрудников на других должностях, безусловно, не очень прозрачное и правильное поведение. «Есть ли, и в каком количестве в структурах должностные позиции, которые какое-то время не заполняются, следует спрашивать в самих министерствах. В любом случае, это обоснованный вопрос», – отметил он и подчеркнул, что все это – вопрос чувства ответственности каждого министерства и министра.
Он подчеркнул, что, поскольку в каждом учреждении имеются обоснованно незаполненные рабочие места из-за движения кадров, со стороны сложно провести грань между временно незаполненными и так называемыми пустыми рабочими местами.
«Это вопрос ответственности каждого министерства и министра. Вообще говоря, должности связаны с людьми. В Министерстве финансов тоже есть вакансии, но они вакантны из-за движения людей – на эти позиции люди набираются, проводится конкурс», – сказал Вырклаэв.
Будучи министром финансов, он уже заявлял об этой проблеме раньше, и это также одна из причин, по которой в бюджете следующего года было принято решение заморозить фонд оплаты труда в государственной сфере. «Наверное, необходимо повышать зарплату уже имеющимся и трудоустроенным хорошим работникам, но если фонд оплаты труда не увеличивать, это оказывается хорошая возможность подтолкнуть министерства и ведомства к оптимизации своей деятельности и ликвидации упомянутых вакантных рабочих мест», – сказал Вырклаэв.
Некоторые рассчитывают, некоторые нет
В Министерстве социальных дел в этом году на расходы на персонал незаполненных должностей рассчитано 500 000 евро с учетом налогов, Министерство образования и науки скорректировало бюджет в течение года и на данный момент рассчитало около 75 000 евро – методы расчета тоже вроде как разные. Министерства финансов, внутренних дел, социальных дел, регионального развития и сельского хозяйства вообще не рассматривает наличие пустых стульев.
«Количество незаполненных должностей очень изменчиво, поскольку связано с постоянным уходом с работы и набором людей. Совсем недавно были незаполненные вакансии в отделе информационных технологий, – пояснил пресс-секретарь Министерства регионального развития и сельского хозяйства. – В случае с таким крупным учреждением не бывает такого положения, когда все должности заполняются сразу. Эта означает, что на такой случай нет необходимости держать резерв». Не кормит так называемых чиновников-призраков и Министерство культуры, в котором подтвердили, что в этом году не запрашивали в бюджете зарплату трем несуществующим чиновникам.
Общая и добровольная текучесть на государственной службе
Общая/Добровольная
Свободные деньги – украинским солдатам
Получается, что министерства по-своему обращаются с резервом зарплат на вакантные должности – есть те, кто меняет фонд зарплат на незаполненные должности в течение года, и те, кто никогда не видел необходимости в резерве. Министерство обороны выделяется своим уникальным подходом, которое направило фонд заработной платы незаполненных должностей на обучение украинских военнослужащих.
«Министерство обороны уже сократило оперативные расходы в 2021 году, реорганизовало процессы и работу. Фактически мы постоянно ищем в сфере управления министерства способы повысить внутреннюю эффективность, сделать процессы более эффективными и направить деньги, высвобождающиеся за счет уменьшения штата, на развитие обороноспособности. Поиск внутренней эффективности был продолжен в 2023 году в рамках реформ консолидации», – заявила вице-канцлер военного планирования Тийна Уудеберг.
Остальные не торопятся проводить сокращения
Помимо Министерства иностранных дел, Министерство образования и науки (HTM) в этом году сократило десять должностей, хотя, по их мнению, для перехода на эстоноязычное образование им на самом деле нужно больше людей. Пока что МИД и HTM останутся единственными, кто публично говорит об сокращениях.
В Министерствах культуры, экономики и юстиции подтверждают, что плана сокращений у них нет. Другие дали понять, что стремятся к экономии, но хотят избежать сокращений. Например, в Министерстве внутренних дел предпочитают реорганизовать работу, а не набирать новых людей. «В связи с различными кризисами количество работы значительно увеличилось, а не сократилось, поэтому возможностей для сокращения, которые можно было бы рассмотреть, в последние годы стало меньше, – заявил пресс-секретарь МВД, заявив, что в следующем году планируется заморозить заполнение вакантных должностей.
Говоря о сокращениях и вакантных должностях, пресс-секретарь Министерства финансов заявил, что, учитывая текущую финансовую ситуацию в стране, экономия является общей тенденцией, но сокращение количества должностей не является самоцелью и количественный показатель установить невозможно.