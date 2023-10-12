Чиновники-призраки удерживают деньги в министерствах

«Министр несет ответственность за вакантные должности, а также за деньги и мероприятия, запланированные для их заполнения», – пояснил руководитель отдела коммуникаций Госконтроля. Таким образом, по крайней мере на первый взгляд, никто не может сказать, как беспристрастный сторонний наблюдатель, когда бюджетных чиновников-призраков слишком много в каком-то государственном учреждении.

Март Вырклаэв. Фото: Сандер Ильвест

Вырклаэв: провести границу сложно

Министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) заявил, что сознательно запрашивать деньги из бюджета путем сохранения так называемых незанятых должностей, и использовать эти деньги для повышения заработной платы или премий для сотрудников на других должностях, безусловно, не очень прозрачное и правильное поведение. «Есть ли, и в каком количестве в структурах должностные позиции, которые какое-то время не заполняются, следует спрашивать в самих министерствах. В любом случае, это обоснованный вопрос», – отметил он и подчеркнул, что все это – вопрос чувства ответственности каждого министерства и министра.

Он подчеркнул, что, поскольку в каждом учреждении имеются обоснованно незаполненные рабочие места из-за движения кадров, со стороны сложно провести грань между временно незаполненными и так называемыми пустыми рабочими местами.

«Это вопрос ответственности каждого министерства и министра. Вообще говоря, должности связаны с людьми. В Министерстве финансов тоже есть вакансии, но они вакантны из-за движения людей – на эти позиции люди набираются, проводится конкурс», – сказал Вырклаэв.

Будучи министром финансов, он уже заявлял об этой проблеме раньше, и это также одна из причин, по которой в бюджете следующего года было принято решение заморозить фонд оплаты труда в государственной сфере. «Наверное, необходимо повышать зарплату уже имеющимся и трудоустроенным хорошим работникам, но если фонд оплаты труда не увеличивать, это оказывается хорошая возможность подтолкнуть министерства и ведомства к оптимизации своей деятельности и ликвидации упомянутых вакантных рабочих мест», – сказал Вырклаэв.