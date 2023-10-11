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Swedbank: ущерб от осеннего шторма в странах Балтии уже превышает 400 тысяч евро

BNS
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Swedbank.
Swedbank. Фото: TOM LITTLE

На данный момент Swedbank P&C Insurance зарегистрировал в общей сложности 385 случаев ущерба в связи со штормом, произошедшим на выходных в трех странах Балтии, с предварительной оценкой суммы ущерба в 407 000 евро.

В субботу и воскресенье из-за сильного шторма были отключены электроэнергия в десятках тысяч домов, повалены деревья и заблокировано движение транспорта. «Последний подобный случай был во время августовского ливня с градом, когда Литва пострадала сильнее всего в странах Балтии. Однако наибольшие потери от шторма в эти выходные понесла Эстония», - сказала руководитель отдела страхования рисков Swedbank Лийна Лакс.

Сумма ущерба также выше из-за недавнего шторма, чем августовского града. На сегодняшний день в Эстонии зарегистрировано 154 случая ущерба при страховании жилья, первоначальная предполагаемая сумма ущерба составляет 270 000 евро.

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