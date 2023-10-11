Swedbank: ущерб от осеннего шторма в странах Балтии уже превышает 400 тысяч евро

В субботу и воскресенье из-за сильного шторма были отключены электроэнергия в десятках тысяч домов, повалены деревья и заблокировано движение транспорта. «Последний подобный случай был во время августовского ливня с градом, когда Литва пострадала сильнее всего в странах Балтии. Однако наибольшие потери от шторма в эти выходные понесла Эстония», - сказала руководитель отдела страхования рисков Swedbank Лийна Лакс.