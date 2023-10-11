Южнокорейский гигант электроники Samsung Electronics заявил в среду, что его операционная прибыль в третьем квартале, как ожидается, снизится почти на 80 процентов из-за слабого спроса на чипы.
Одна из самых известных компаний по производству электроники прогнозирует 80-процентное падение прибыли
Операционная прибыль за июль-сентябрь прогнозируется на уровне 2,4 триллиона вон, или 1,69 миллиарда евро, говорится в заявлении технологического гиганта. Это на 77,9 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Оборот должен упасть на 12,7 процента до 67 триллионов вон, или 47,1 миллиарда евро, сообщила компания.
Samsung Electronics - крупнейший в мире производитель смартфонов. Компания получила большой доход от роста цен на полупроводники в последние годы, но по мере замедления мировой экономики спрос иссяк.