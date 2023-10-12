30 000 одиноких пенсионеров лишились пособия: чиновник пояснил причину

– Не возьмусь комментировать эту тему.

– Кто в итоге лишился пособий? Много ли было обращений и жалоб по этому поводу? Статистика говорит о том, что 82% одиноких пенсионеров в Эстонии живут в относительной бедности…

– Больших жалоб не было. Сами пенсионеры, очевидно, поняли, что не соответствуют критериям.

Лишь единицы обратились с просьбой рассмотреть, по каким критериям они не прошли. Если выяснится, что пенсионер не попал под автоматические выплаты безосновательно, пособие будет перечислено позже.

– Сколько существует причин для невыплаты пособий?

Причиной невыплаты пособия может быть не только размер пенсии, превышающий планку в 720 евро. Есть еще два важных критерия: достижение пенсионного возраста и данные Регистра народонаселения. В контрольный период – с 1 апреля по 30 сентября – пенсионер должен быть прописан по месту жительства один. Бывает так, что пенсионеры меняют жилье и продают квартиру в неудачное время. Например, 2 августа, в контрольный период, на момент продажи квартиры пенсионер числился по одному и тому же адресу с другим человеком (новым владельцем). Если пенсионер сможет документально подтвердить, что он просто сменил место жительства, но продолжал жить один, он сможет вернуть себе пособие.

По закону, не получают пособие и те пенсионеры, которые находятся под следствием, отбывают наказание либо пребывают на принудительном лечении.