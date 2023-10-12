Почти 30 000 одиноких пенсионеров не получили вместе с октябрьской пенсией ежегодное дополнительное пособие в 200 евро. Число получателей сократилось сразу на треть: пособие было назначено 62 401 человеку, тогда как год назад его получили более 90 000 пенсионеров. В чем причина?
30 000 одиноких пенсионеров лишились пособия: чиновник пояснил причину
На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире специалист Департамента социального страхования Ирина Чорная.
Фрагмент беседы:
– Почему же так много одиноких пенсионеров – сразу 30 000 человек – осталось в этом году без пособия?
– Получателей пособия стало действительно меньше. С 1 апреля 2023 года после индексации пенсии заметно выросли. Средний размер пенсии увеличился до 700 евро (годом ранее составлял 599 евро – прим. ред.). Кроме того, с января 2023 года изменилась система налогообложения, в результате чего пенсии размером до 704 евро были освобождены от налога. Тем самым благосостояние пенсионеров улучшилось.
– Наши одинокие пенсионеры настолько разбогатели, что больше не нуждаются в пособии? Сразу 30 000 человек стали жить богаче?
– При расчете максимального предела для выплаты пособий берутся данные Департамента статистики за II квартал предыдущего года. В тот период средний размер пенсии составлял 599 евро, данная сумма умножается на коэффициент 1,2 и получается верхний предел для выплаты пособий, а именно – 720 евро.
– Одинокие пенсионеры, получающие пенсию в 721 евро и выше, уже не могут претендовать на выплату пособий?
– К сожалению, это так.
– Получается, что пенсии и безналоговый порог пенсионерам повысили, а планку по выплате пособий забыли подтянуть до более высокого уровня, рассчитав предел из более низких пенсий предыдущего года, когда их средний размер составлял не 700, а 599 евро (данные за II квартал 2022 года). В результате 30 000 одиноких пенсионеров лишились ежегодного дополнительного пособия в 200 евро. Экономия для госбюджета за счет пенсионеров – 6 миллионов евро. Разумеется, это вопрос к политикам, а не к вам. Просто констатация факта.
– Не возьмусь комментировать эту тему.
– Кто в итоге лишился пособий? Много ли было обращений и жалоб по этому поводу? Статистика говорит о том, что 82% одиноких пенсионеров в Эстонии живут в относительной бедности…
– Больших жалоб не было. Сами пенсионеры, очевидно, поняли, что не соответствуют критериям.
Лишь единицы обратились с просьбой рассмотреть, по каким критериям они не прошли. Если выяснится, что пенсионер не попал под автоматические выплаты безосновательно, пособие будет перечислено позже.
– Сколько существует причин для невыплаты пособий?
Причиной невыплаты пособия может быть не только размер пенсии, превышающий планку в 720 евро. Есть еще два важных критерия: достижение пенсионного возраста и данные Регистра народонаселения. В контрольный период – с 1 апреля по 30 сентября – пенсионер должен быть прописан по месту жительства один. Бывает так, что пенсионеры меняют жилье и продают квартиру в неудачное время. Например, 2 августа, в контрольный период, на момент продажи квартиры пенсионер числился по одному и тому же адресу с другим человеком (новым владельцем). Если пенсионер сможет документально подтвердить, что он просто сменил место жительства, но продолжал жить один, он сможет вернуть себе пособие.
По закону, не получают пособие и те пенсионеры, которые находятся под следствием, отбывают наказание либо пребывают на принудительном лечении.
– При этом выплата пособия не зависит от того, работает одинокий пенсионер или нет? Он может получать зарплату депутата Рийгикогу, но иметь пенсию в 719 евро и претендовать на выплату пособия?
– Если он соответствует и всем другим критериям, то может. Работа не мешает одинокому пенсионеру получать пособие, если размер его пенсии не превышает 720 евро и человек зарегистрирован по месту жительства один.
– Кто еще имеет право на выплату пособий?
– Право на пособие имеют также пенсионеры, получающие пенсию от иностранных государств. Если эта пенсия выплачивается через наш Департамент и сумма не превышает 720 евро, и у нас существует обмен данными, то такой одинокий пенсионер имеет право на получение пособия.
Если мы не видим суммы получаемой из-за рубежа пенсии, но пенсионер может предоставить данные, подтверждающие, что его доход не превышает 720 евро (выписку из банка и т.д.), то он тоже получит пособие одинокого пенсионера.
Подробнее в повторе!
- Почему так много одиноких пенсионеров осталось в этом году без пособия?
- Какому критерию не соответствовали 30 000 пенсионеров из числа прежних получателей?
- Много ли было обращений и жалоб по этому поводу?
- Кому не полагаются пособия?
- Кто всё же получил пособия?
- Получение пособия по-прежнему не зависит от того, работает пенсионер или нет?
- Какова средняя пенсия в Эстонии на данный момент?
- С какой суммы взимаются налоги с пенсий?
- Все ли пенсионеры выиграли от налоговых изменений с 1 января 2023?
- Как минимум 30 000 из них серьезно проиграли, потеряв 200 евро?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Boss