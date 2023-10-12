Студия Postimees: сразу 30 000 одиноких пенсионеров лишились пособия?

Почти 30 000 одиноких пенсионеров не получили вместе с октябрьской пенсией ежегодное дополнительное пособие в 200 евро. Число получателей сократилось сразу на треть: пособие было назначено 62 401 человеку, тогда как год назад его получили более 90 000 пенсионеров. В чем причина?