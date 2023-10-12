Почти 30 000 одиноких пенсионеров не получили вместе с октябрьской пенсией ежегодное дополнительное пособие в 200 евро. Число получателей сократилось сразу на треть: пособие было назначено 62 401 человеку, тогда как год назад его получили более 90 000 пенсионеров. В чем причина?
Студия Postimees: сразу 30 000 одиноких пенсионеров лишились пособия?
13:40 Департмаент соцстрахования
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире специалист Департамента социального страхования Ирина Чорная. Смотрите интервью в 13:40!
- Почему так много одиноких пенсионеров осталось в этом году без пособия?
- Какому критерию не соответствовали 30 000 пенсионеров из числа прежних получателей?
- Много ли было обращений и жалоб по этому поводу?
- Кому не полагаются пособия?
- Кто всё же получил пособия?
- Получение пособия по-прежнему не зависит от того, работает пенсионер или нет?
- Какова средняя пенсия в Эстонии на данный момент?
- С какой суммы взимаются налоги с пенсий?
- Все ли пенсионеры выиграли от налоговых изменений с 1 января 2023?
- Как минимум 30 000 из них серьезно проиграли, потеряв 200 евро?