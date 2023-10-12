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Студия Postimees: сразу 30 000 одиноких пенсионеров лишились пособия?

13:40 Департмаент соцстрахования
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Почти 30 000 одиноких пенсионеров не получили вместе с октябрьской пенсией ежегодное дополнительное пособие в 200 евро. Число получателей сократилось сразу на треть: пособие было назначено 62 401 человеку, тогда как год назад его получили более 90 000 пенсионеров. В чем причина?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире специалист Департамента социального страхования Ирина Чорная. Смотрите интервью в 13:40!

  • Почему так много одиноких пенсионеров осталось в этом году без пособия?
  • Какому критерию не соответствовали 30 000 пенсионеров из числа прежних получателей?
  • Много ли было обращений и жалоб по этому поводу?
  • Кому не полагаются пособия?
  • Кто всё же получил пособия?
  • Получение пособия по-прежнему не зависит от того, работает пенсионер или нет?
  • Какова средняя пенсия в Эстонии на данный момент?
  • С какой суммы взимаются налоги с пенсий?
  • Все ли пенсионеры выиграли от налоговых изменений с 1 января 2023?
  • Как минимум 30 000 из них серьезно проиграли, потеряв 200 евро?
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