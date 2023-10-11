В НАТО анонсировали создание аналитического центра совместно с Украиной

Центр позволит Украине делиться данными с поля боя с союзниками по НАТО, а НАТО - интегрировать и анализировать эти данные в свои учебные процессы. Также центр предполагается использовать для обучения украинских войск и разработки новых доктрин и тактик.

При этом, как сообщил представитель НАТО, центр не предназначен для использования в текущем конфликте в Украине. НАТО рассматривает новую организацию, прежде всего как долгосрочное вложение в безопасность Украины и в безопасность Альянса в целом.

По общей задумке создаваемый центр должен помочь извлечь уроки из опыта войны России в Украине и использовать этот опыт для конфликтов, в которые НАТО или Украина будут вовлечены в будущем.

Вероятно, центр начнет функционировать только к концу 2024 года. Министры обороны стран-членов Альянса подпишут соглашение о создании центра в феврале 2024 года.

В ходе Саммита НАТО в июле 2023 года было объявлено о трехчастном пакете поддержки Украины. Первая часть включала открытие Совета Украина - НАТО, который стал новой платформой для сотрудничества и политического диалога между союзниками. Вторая часть - многолетняя программа помощи украинским вооруженным силам для достижения полной совместимости со стандартами НАТО. Кроме того, страны-члены альянса подтвердили, что Украина войдет в НАТО после выполнения ряда условий, в том числе - после завершения войны.