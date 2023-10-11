Полиция задержала молодого человека, которого подозревают в хранении большого количества экстази

Информация о возможной торговле наркотиками в Пярнумаа поступила в полицию в апреле этого года. По словам начальника Службы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Ляэнеской префектуры Ниголаса Саарнака, полиция собирала информацию и доказательства несколько месяцев, а 28 сентября полиция задержала 22-летнего молодого человека из Пярнумаа по подозрению в незаконном обороте наркотиков в большом количестве.

«Собранные в ходе расследования доказательства показали, что молодой человек занимается торговлей наркотиками в городе Пярну, а также в других частях Пярнумаа. При задержании в автомобиле, которым он пользовался, мы обнаружили около 100 таблеток, экспресс-тест которых показал, что это могут быть таблетки экстази, содержащие запрещенное вещество МДМА. К счастью, изъятое опасное вещество не окажется теперь на улицах Эстонии, и молодой человек больше не имеет возможности зарабатывать преступной деятельностью», - сказал Саарнак.

На следующий день после ареста, 29 сентября, прокуратура также обратилась к суду с просьбой взять молодого человека под стражу. Пярнуский уездный суд согласился с позицией прокурора и заключил подозреваемого под стражу на два месяца.

«22-летний мужчина уже имеет две судимости, из которых последний приговор был вынесен ему полгода назад за преступление, связанное с наркотиками. Поэтому суд также счел арест полностью обоснованным с целью предотвращения человека от совершения новых преступлений», - заявила прокурор Ляэнской районной прокуратуры Мерье Турьякас.