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Студия Postimees: новые направления или отмена рейсов?

13:00 Таллиннский аэропорт
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Каких новостей ждать от лоукостеров? Коснутся ли анонсированные Ryanair отмены рейсов Эстонии? Что меняется в Таллиннском аэропорту в осенне-зимний период? Станет ли график прямых рейсов плотнее, чем год назад?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире член правления Таллиннского аэропорта, коммерческий директор предприятия Ээро Пяргмяэ. Смотрите интервью в 13:00!

  • Что меняется в аэропорту в условиях экономического кризиса?
  • Станет ли график прямых рейсов плотнее, чем год назад?
  • Много ли новых прямых линий откроется из Таллинна?
  • Возвращаются ли в эстонский аэропорт лоукостеры?
  • Ryanair намерен отменить тысячи рейсов по всему миру из-за задержек поставок новых самолетов. К чему готовиться эстонским пассажирам?
  • Отражается ли на пассажиропотоке Таллиннского аэропорта сокращение доходов населения?
  • Время дешевых билетов ушло. Что впереди?
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