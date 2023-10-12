Студия Postimees: новые направления или отмена рейсов?

Каких новостей ждать от лоукостеров? Коснутся ли анонсированные Ryanair отмены рейсов Эстонии? Что меняется в Таллиннском аэропорту в осенне-зимний период? Станет ли график прямых рейсов плотнее, чем год назад?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире член правления Таллиннского аэропорта, коммерческий директор предприятия Ээро Пяргмяэ. Смотрите интервью в 13:00!
- Что меняется в аэропорту в условиях экономического кризиса?
- Станет ли график прямых рейсов плотнее, чем год назад?
- Много ли новых прямых линий откроется из Таллинна?
- Возвращаются ли в эстонский аэропорт лоукостеры?
- Ryanair намерен отменить тысячи рейсов по всему миру из-за задержек поставок новых самолетов. К чему готовиться эстонским пассажирам?
- Отражается ли на пассажиропотоке Таллиннского аэропорта сокращение доходов населения?
- Время дешевых билетов ушло. Что впереди?