Президент Карис открыл посольство и бизнес-центр Эстонии в Южной Корее

«Являясь центром знаний и цифрового бизнеса в Северной Европе, Эстония является для корейцев воротами в Европу и на рынок Европейского cоюза. Я рад открыть посольство и бизнес-центр Эстонии в Сеуле, чтобы еще больше укрепить наше сотрудничество», - сказал глава Эстонского государства.

«Мир и стабильность в регионе Балтийского моря и Тихого океана зависят от сотрудничества и вклада партнеров-единомышленников в безопасность. Географически мы далеки от Южной Кореи, но близки по мышлению. Мы уважаем одни и те же принципы и ценности, основанный на правилах мировой порядок, в котором ни одна страна не имеет права голоса в выборе и партнерах по сотрудничеству других стран», - заявил президент Карис.

По словам президента Кариса, целью посольства и бизнес-центра является развитие наших двусторонних отношений, поддержка выхода эстонских компаний на южнокорейский рынок, ознакомление корейцев с экономической средой Эстонии, историей цифрового и кибер-успеха, а также с Эстонией как хорошим местом для инвестиций в Европе.

По словам президента республики, двусторонние отношения между Эстонией и Южной Кореей имеют большой потенциал экономического сотрудничества. В качестве хорошего примера бизнес-дипломатии он привел подписанное сегодня инвестиционное соглашение на сумму 30 миллионов евро между эстонской компанией Elcogen и южнокорейской группой HD Hyundai по развитию водородных технологий.

Глава Эстонского государства отметил, что инновационным и государственный сектор Эстонии. Он привел в пример то, что в эстонском обществе 99 процентов государственных услуг оцифрованы, и призвал южнокорейских предпринимателей использовать возможности, которые предлагает эстонское э-резидентство.

Около 2000 человек из Южной Кореи уже воспользовались возможностью напрямую пользоваться эстонскими услугами электронного правительства, 200 из которых также основали свою цифровую компанию в Эстонии.