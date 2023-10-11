ШТОРМ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ⟩ Завтра ветер усилится до 30 м/с

Сегодня ночью ветер усилится, а завтра его скорость достигнет 25-30 м/с, предупреждают в Министерстве окружающей среды.
Предстоящей ночью активный субциклон переместится из северной части Ботнического залива в северо-восточном направлении, а днем продолжит свой путь над Северной Карелией в сторону Белого моря.
В ночь на четверг до полуночи ожидается облачная с прояснениями погода. По многим регионам дожди. После полуночи облачность начиная с северо-запада страны рассеется, а осадки станут реже. Ближе к утру переменная облачность.
Местами пройдут ливни, на северном побережье существует опасность гроз. Ветер юго-западный и западный, 7-13 м/с, порывами до 20 м/с, на островах и побережье 12-18 м/с, порывами до 25 м/с, к утру вдали от побережья временно уляжется. Температура воздуха 6-10, на западных островах и побережье до 12 градусов тепла.
Днем облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный и западный, 7-13 м/с, порывами до 20 м/с, на островах и побережье 13-19 м/с, порывами до 25 м/с, вечером на северном побережье западный и северо-западный, 17-22 м/с, порывами до 30 м/с. Температура воздуха 9-13 градусов тепла.