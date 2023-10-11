Полиция просит помощи в установлении личности водителя BMW, сбившего ребенка

Утром во вторник, 10 октября, около 8:20 водитель автомобиля BMW сбил ребенка, ехавшего на велосипеде, в поселке Лаагри.
По словам очевидцев, автомобиль BMW свернул вправо возле дома на улице Ванасилла, 6Б, после чего столкнулся с 10-летним мальчиком, ехавшим на велосипеде.
К счастью, в результате аварии ребенок серьезно не пострадал. После столкновения водитель автомобиля остановился и также поинтересовался у мальчика, все ли в порядке, но затем поехал дальше.
По мнению следователя Пыхьяской префектуры Айре Аскилейскири, в ситуации, когда одним из участников ДТП является ребенок, о происшествии все равно следует сообщить по номеру 112. «Дети могут не знать, как оценить возможные травмы, особенно после пугающей аварии. Поэтому всегда хорошо, если скорая помощь все-таки проверит здоровье ребенка», - добавила она.По словам очевидцев, водителем был молодой человек с короткой стрижкой, одетый в черную толстовку с капюшоном. Его машиной была темно-зеленая старая модель BMW.
Полиция просит всех, кто стал свидетелем ДТП и помнит регистрационный номер автомобиля, сообщить об этом. Также очень приветствуется, если сам водитель, ставший виновником аварии, обратится в полицию, написав по адресу aire.askileiskiri@politsei.ee или позвонив по телефону 612 5693.