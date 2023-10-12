Партия «Отечество» в среду выступила с политическим заявлением, в котором говорится, что обнародованный в понедельник законопроект об автомобильном налоге демонстрирует неспособность и нежелание коалиции Партии реформ, Eesti 200 и Социал-демократической партии прислушаться к обществу в Эстонии.
«Отечество», если придет к власти, обещает аннулировать автомобильный налог
«Введение автомобильного налога усугубит проблемы эстоноземельцев с проживанием, ухудшит мобильность и нарушит право собственности. Автомобильный налог особенно тяжело поразит эстонские семьи и жителей сельских регионов», - отмечает «Отечество».
«Союз автовладельцев Эстонии и партия «Отечество» собрали против автомобильного налога беспрецедентное со времен восстановления независимости Эстонии количество подписей. Вместо того, чтобы учесть недовольство народа, коалиция решила дополнительно наказать людей и ввести налог более чем вдвое выше, чем было объявлено поначалу», - заявила партия.
«Призываем общественность Эстонии продолжать демонстрировать свой протест в отношении автомобильного налога. Но если это намерение правительственной коалиции сохранится и налог введут, применив силовые методы, «Отечество» обещает: когда наша партия придет к власти, мы в полном объеме аннулируем автомобильный налог», - говорится в политическом заявлении.