«Отечество», если придет к власти, обещает аннулировать автомобильный налог

«Введение автомобильного налога усугубит проблемы эстоноземельцев с проживанием, ухудшит мобильность и нарушит право собственности. Автомобильный налог особенно тяжело поразит эстонские семьи и жителей сельских регионов», - отмечает «Отечество».

«Союз автовладельцев Эстонии и партия «Отечество» собрали против автомобильного налога беспрецедентное со времен восстановления независимости Эстонии количество подписей. Вместо того, чтобы учесть недовольство народа, коалиция решила дополнительно наказать людей и ввести налог более чем вдвое выше, чем было объявлено поначалу», - заявила партия.