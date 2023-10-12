Генеральный директор театра «Эстония» награжден рыцарским орденом Франции

Орден Искусств и литературы (l'Ordre des Arts et des Lettres) был учрежден в 1957 году французским министром культуры и по сей день вручается Министерством культуры Франции, пользуется высоким уважением в обществе как французская награда, которая признает лиц, достигших выдающихся успехов в области искусства или литературы, или внесших вклад в продвижение искусства и литературы во Франции и по всему миру. Согласно статусу награды, его обладатель должен сделать выдающийся вклад в обогащение французского культурного наследия.