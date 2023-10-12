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Генеральный директор театра «Эстония» награжден рыцарским орденом Франции

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Генеральный директор театра «Эстония» награждён рыцарским орденом Франции.
Генеральный директор театра «Эстония» награждён рыцарским орденом Франции. Фото: Estonia teater

В среду, 11 октября, главный посол Франции Эммануэль Миньо наградил генерального директора «Эстонии» Отта Маатена рыцарским Орденом Искусств и литературы. Награждение прошло на сцене театра после показала оперы Клода Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда».

Награждение орденом признает многолетнюю работу на высочайшем уровне в сфере продвижения культурных отношений между Эстонией и Францией в области музыки.

Посол Эммануэль Миньо: «От лица Франции большая честь признать столь близкое сотрудничество Отта Маатена с французскими театрами, качество и эффективность работы, преданность и любовь к французскому языку и театральному репертуару.»

Орден Искусств и литературы (l'Ordre des Arts et des Lettres) был учрежден в 1957 году французским министром культуры и по сей день вручается Министерством культуры Франции, пользуется высоким уважением в обществе как французская награда, которая признает лиц, достигших выдающихся успехов в области искусства или литературы, или внесших вклад в продвижение искусства и литературы во Франции и по всему миру. Согласно статусу награды, его обладатель должен сделать выдающийся вклад в обогащение французского культурного наследия.

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