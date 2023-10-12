Одна из лучших футболисток в истории Эстонии вступила в пророссийскую партию и сделала ей пожертвование

Пайо, забившая 19 голов в 40 матчах за женскую сборную Эстонии по футболу, завершила карьеру в национальной сборной в 2010 году, но лишь в 2016 году провела свои последние матчи в серии местного чемпионата.

За свою клубную карьеру она представляла такие команды, как Eesti Näitused, FC Ajax Estel, JK Kalev, FC Levadia, Põlva Lootos, Tallina Kalev и Pärnu JK. Выступая на позиции нападающей, Пайо за 17 сезонов в женском чемпионате забила в общей сложности 419 голов. В 2016 году ее

Помимо футбола, 39-летняя Пайо также сильна и в бадминтоне. Одно время она даже входила в молодежную сборную.

В политике Пайо побывала в двух партиях. В 2016 году она вступила в Партию народного единства (партия прекратила свою деятельность в 2019 году).

10 октября этого года Пайо стала членом пророссийской политической партии KOOS. Партия привлекла наибольшее внимание благодаря обвиненному в государственной измене Айво Петерсону, который баллотировался на весенних парламентских выборах в рядах преемницы Коммунистической партии, Левой партии, и набрал почти 4000 голосов как лидер движения KOOS.