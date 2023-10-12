Пиво грозит стать менее вкусным и более дорогим. Виноват климат, говорят ученые

Любите ли вы пиво? Если да, то следующий вопрос: а каким именно вы его любите? Не надо отвечать, что, мол, холодным. Холодное пиво отлично подходит летом, а вот зимой в английских пабах еще не в самые далекие времена пиво нагревали, опустив в кружку раскаленную в камине кочергу. От чего, если верить воспоминаниям очевидцев, по всему помещению распространялся восхитительный аромат хмеля.

Вот о нем у нас речь и пойдет. Глобальное потепление может сказаться и на этом любимом напитке миллионов, потому что излишне теплая погода вредно влияет на содержание в хмеле так называемых альфа-кислот, которые и придают ему характерные аромат и горьковатый вкус.

Группа ученых из Чешской академии наук и Кембриджского университета сравнила метеорологические данные за прошлые годы с соответствующим процентным содержанием альфа-кислот в шишках хмеля, выросшего на полях Германии, Чехии и Словакии, и пришла к неутешительному выводу: если все так пойдет и дальше, то к 2050 году урожайность хмеля при худшем сценарии может снизиться на 18%, а содержание альфа-кислот – на треть.

В сухом остатке это означает, что пиво может стать не таким вкусным (если вы предпочитаете разновидности с горчинкой) и более дорогим.