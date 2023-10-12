Пиву грозит стать менее вкусным и более дорогим. Виноват климат, говорят ученые

Меняющийся климат привел к тому, что качество европейского хмеля стало хуже, а его самого стало меньше. Это может привести к ухудшению качества пива и его удорожанию, пишет «Русская служба Би-би-си»
Любите ли вы пиво? Если да, то следующий вопрос: а каким именно вы его любите? Не надо отвечать, что, мол, холодным. Холодное пиво отлично подходит летом, а вот зимой в английских пабах еще не в самые далекие времена пиво нагревали, опустив в кружку раскаленную в камине кочергу. От чего, если верить воспоминаниям очевидцев, по всему помещению распространялся восхитительный аромат хмеля.
Вот о нем у нас речь и пойдет. Глобальное потепление может сказаться и на этом любимом напитке миллионов, потому что излишне теплая погода вредно влияет на содержание в хмеле так называемых альфа-кислот, которые и придают ему характерные аромат и горьковатый вкус.
Группа ученых из Чешской академии наук и Кембриджского университета сравнила метеорологические данные за прошлые годы с соответствующим процентным содержанием альфа-кислот в шишках хмеля, выросшего на полях Германии, Чехии и Словакии, и пришла к неутешительному выводу: если все так пойдет и дальше, то к 2050 году урожайность хмеля при худшем сценарии может снизиться на 18%, а содержание альфа-кислот – на треть.
В сухом остатке это означает, что пиво может стать не таким вкусным (если вы предпочитаете разновидности с горчинкой) и более дорогим.
Больше всего, кроме, конечно, потребителей, от подорожания и ухудшения качества хмеля пострадают небольшие пивоварни, производящие крафтовое пиво. Для них комбинация шишек хмеля с различным содержанием альфа-кислот и разными ароматами является ключевым элементом бизнеса.
И если пивоваренные гиганты смогут как-то приспособиться к хмелевому дефициту, подождать, пока наука и фермеры не найдут путей выхода из этой ситуации или придумают какие-то замены, то для мини-производителей это может означать банкротство и закрытие пивоварни.
По словам доктора Мартина Мозного, возглавившего исследование, для достижения того же вкуса потребуется больше сырья (хмеля), и это может ограничить производство пива.
Пока что в наиболее критическом положении находятся пивовары юга Европы, где климат становится все менее подходящим для выращивания этой капризной культуры.
Но одновременно Северная Европа и Британия могут экономически выиграть и стать новыми главными производителями хмеля в Европе, хотя и им придется приспосабливаться к новым погодным условиям.
При этом следует отметить, что хотя северные районы и получат конкурентное преимущество, бесконечно передвигать поля на север тоже нельзя, потому что довольно скоро возникнут проблемы холодных зим.
Хмель действительно предпочитает расти в узком температурном диапазоне и не терпит ни излишнего тепла, ни излишнего холода.
Как бы то ни было, но в ближайшее время, как считают авторы исследования, перенос на север может быть просто необходим, если хотеть, чтобы пиво поставлялось на рынки теми же темпами и в таких же количествах.
Хотя на данный момент главной проблемой для потребителей может стать его подорожание по причине более активного использования имеющегося урожая.
Однако даже фермеры юга Европы могут предпринять кое-какие меры для того, чтобы сохранить или почти сохранить свое положение на рынке.
Хмелю требуется не только определенное тепло в атмосфере, но и определенный процент влаги в почве.
«Одной из возможных превентивных мер является строительство ирригационных систем для стабилизации производства во время засухи, — сказал доктор Мозный. – Другой вариант – это правильный выбор и расположение зон выращивания хмеля (долины с более высоким уровнем грунтовых вод, затененные места), использование более устойчивых новых сортов хмеля, регуляторов роста и новых технологий выращивания с упором на устойчивость сорта».
Но если выращивание хмеля и варку пива и возможно приспособить к более теплым погодным условиям, все это не меняет того факта, что несмотря на все глобальные усилия, выбросы парниковых газов в результате деятельности человека продолжают повышать температуру Земли.
Если все так пойдет и дальше, то в ближайшие пять-семь лет критический барьер в повышении температуры на 1,5°С будет преодолен. И тогда проблема нехватки и недостаточной горькости хмеля станет казаться гораздо менее значительной на фоне других проблем.
Об основных опасностях, связанных с изменением климата можно прочитать здесь.