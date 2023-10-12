РФ ограничивает возможности граждан Украины попасть в Россию из ЕС

Россия во вторник передала Эстонии ноту, в которой сообщила, что с 16 октября будет временно ограничен въезд граждан Украины в Россию через погранпункты за исключением погранпункта аэропорта Шереметьево в Москве и погранпункта Виентули-Лудонка на границе Латвии и России.
По заявлению России, ограничение не распространяется на граждан Украины в возрасте до 14 лет, которые въезжают в РФ одни или вместе с законным представителем, опекуном или доверенным лицом, которое является гражданином РФ.
По словам главы МВД Лаури Ляэнеметса, украинцы, ищущие в Европе защиты от российской агрессии окажутся перед сложным выбором, поскольку шаг России фактически означает, что вся граница ЕС и России будет закрыта и возможности украинцев вернуться на родину будут крайне ограниченными.
«Возможностей вернуться домой крайне мало и эти немногие возможности создадут серьезные проблемы и для украинцев, и для ближайших союзников Эстонии в регионе. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь украинцам вернуться домой, а Латвии - справиться с потенциальными проблемами, вызванными миграционной нагрузкой, и предотвратить гуманитарный кризис на латвийской границе», - заверил Ляэнеметс.
«Действия России в отношении украинских беженцев вызывают крайнее сожаление. Закрытие погранпунктов для большинства украинских граждан также создаст беспрецедентную нагрузку на латвийские границу и погранохрану. Эстония выражает солидарность с Латвией, мы готовы помогать нашим соседям по необходимости. Мы поддерживаем с Латвией постоянное и активное общение - сегодня наши президенты говорили друг с другом, мы поддерживаем контакт на правительственном уровне. Сегодня у меня в планах телефонный разговор с моим латвийским коллегой», - сказал глава МИД Маргус Цахкна.
Лаури Ляэнеметс отметил, что в некотором роде Россия пытается повторить прошлогоднюю акцию, когда украинским военным беженцам не давали попасть с российской стороны в Эстонию через погранпункт Лухамаа.
«Это привело к гуманитарному кризису, поскольку украинцы, которые несколько дней ждали на российской стороне границы на холоде, к моменту прибытия в Эстонию были измотаны и даже больны. Теперь Россия пытается повторить подобную гибридную операцию, но на этот раз она хочет создать кризис на территории Латвии, направив на один небольшой латвийский пограничный пункт всех украинцев, которые хотели бы вернуться домой из Финляндии или с эстонско-латвийской границы через Россию, например, в восточную Украину», - сказал Ляэнеметс.
В день через Эстонию в Россию выезжает в среднем 127 украинских граждан, в среднем восемь из них в возрасте до 14 лет (статистика 01.09-10.10.2023). На момент вступления в силу ограничений эти лица могут направляться из Эстонии в Латвию.