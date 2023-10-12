РФ ограничивает возможности граждан Украины попасть в Россию из ЕС

По заявлению России, ограничение не распространяется на граждан Украины в возрасте до 14 лет, которые въезжают в РФ одни или вместе с законным представителем, опекуном или доверенным лицом, которое является гражданином РФ.

По словам главы МВД Лаури Ляэнеметса, украинцы, ищущие в Европе защиты от российской агрессии окажутся перед сложным выбором, поскольку шаг России фактически означает, что вся граница ЕС и России будет закрыта и возможности украинцев вернуться на родину будут крайне ограниченными.

«Возможностей вернуться домой крайне мало и эти немногие возможности создадут серьезные проблемы и для украинцев, и для ближайших союзников Эстонии в регионе. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь украинцам вернуться домой, а Латвии - справиться с потенциальными проблемами, вызванными миграционной нагрузкой, и предотвратить гуманитарный кризис на латвийской границе», - заверил Ляэнеметс.

«Действия России в отношении украинских беженцев вызывают крайнее сожаление. Закрытие погранпунктов для большинства украинских граждан также создаст беспрецедентную нагрузку на латвийские границу и погранохрану. Эстония выражает солидарность с Латвией, мы готовы помогать нашим соседям по необходимости. Мы поддерживаем с Латвией постоянное и активное общение - сегодня наши президенты говорили друг с другом, мы поддерживаем контакт на правительственном уровне. Сегодня у меня в планах телефонный разговор с моим латвийским коллегой», - сказал глава МИД Маргус Цахкна.