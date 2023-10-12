Прошедший шторм принес жителям Эстонии огромные убытки

В результате сильного шторма в субботу и воскресенье отключилось электричество в десятках тысяч домов, были повалены деревья и нарушено движение транспорта. «Последний подобный случай произошел во время града в августе, когда Литва пострадала больше всех в Балтии. Однако в эти выходные самые большие потери от урагана были в Эстонии», - говорит руководитель сферы страхования рисков Swedbank Лийна Лакс.

Суммы убытков от последнего шторма также выше. «На данный момент в Эстонии компания Swedbank P&C Insurance зарегистрировала 154 страховых случая в сфере страхования жилья и страхования каско, а предварительная оценка убытков составляет 270 000 евро», - сказала Лакс. Для сравнения: августовский град затронул в основном остров Сааремаа, и предварительная сумма зарегистрированных убытков составляла тогда около 70 000 евро, а сейчас она уже возросла до 150 000 евро.

Вероятно, и в этот раз общая сумма ущерба от урагана снова возрастет, как только будут окончательно определены масштабы ущерба и средства, необходимая для ремонта, а все люди успеют заявить о своем ущербе. «Если Ваше имущество пострадало в результате урагана, но Вы ещё не успели подать заявление о возмещении ущерба, обязательно сделайте это как можно скорее. Владельцам полисов страхования жилья и страхования каско Swedbank удобнее всего подать заявление через интернет-банк Swedbank», - добавила Лакс.

Заявления об ущербе по страхованию каско в основном были вызваны падением деревьев на автомобили.

В страховании жилья также были случаи, связанные с падением деревьев, но ущерб был нанесен и различными предметами, которые разметал ветер. Например, садовая тележка и прицеп автомобиля в саду были повреждены упавшим деревом; штабель досок разметало ветром, и стоявшая рядом теплица была разбита; батут и садовая мебель перелетели в сад соседа.