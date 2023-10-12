Две трети населения по-прежнему поддерживают отставку Каллас

В связи со скандалом с восточными перевозками, имеющими отношения к супругу Каи Каллас, Институт социальных исследований в пятый раз провел опрос, следует ли премьер-министру уйти в отставку. Кроме того, в ходе недавнего опроса респондентов спрашивали, следует ли в Эстонии проводить внеочередные выборы и кого бы респонденты предпочли видеть на посту премьер-министра, если бы им были представлены попарно три самых популярных кандидата.

На вопрос, считает ли респондент, что Кая Каллас должна уйти с поста премьер-министра, 27 процентов ответили «нет» или «скорее нет», 67 процентов «скорее да» или «да», а шесть процентов не высказали своего мнения.

Согласно партийным предпочтениям, отставку Каи Каллас считают необходимой 99% сторонников Эстонской консервативной народной партии (EKRE), 89% сторонников Центристской партии и 84% сторонников партии «Отечество», 44% сторонников «Ээсти 200», 42% сторонников Социал-демократической партии и 13% сторонников Партии реформ.

Результаты пяти опросов, проведенных с конца августа, показывают, что процент людей, поддерживающих отставку Каи Каллас, все это время находится на уровне или чуть выше двух третей.

Поскольку в последнее время звучало мнение оппозиционных политиков о необходимости проведения внеочередных выборов в нынешней политической ситуации, на этот раз людям был задан вопрос, считают ли они, что в Эстонии должны быть проведены внеочередные выборы. 41% ответили «нет» или «скорее нет», 51% «скорее да» или «да», а восемь процентов воздержались от ответа.