Латвала пояснил, почему Тянак не подходит Toyota: я уважаю его как гонщика, но…

Среди гонщиков серии чемпионата мира Тянак, безусловно, является самым значимым пилотом и Hyundai сумел заключить с ним договор. Также долгое время ходили слухи о том, что наш гонщик перейдет в Toyota, но в конце концов все прояснилось: в новом сезоне Тянак все же будет выступать за рулем Rally1 в команде Hyundai.

Латвала пояснил финским СМИ, почему они не начали сотрудничество с Тянаком. Напомним, в 2019 году эстонец стал чемпионом мира именно в составе этой команды.

«Я уважаю Тянака как гонщика, но он был бы не лучшим выбором для команды. Он гонщик, который делает все для того, чтобы завоевать личный титул чемпиона мира. А мы должны думать о командном титуле и для этого наш пилоты должны очень хорошо подходить друг другу», - сказал Латвала.