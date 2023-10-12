Латвала пояснил, почему Тянак не подходит Toyota: я уважаю его как гонщика, но…

Чемпион мира 2019 года по раллийным гонкам Отть Тянак в начале октября решил вновь перейти в команду Hyundai. Долгое время эстонца связывали с командой Toyota, но руководитель команды Яри-Матти Латвала пояснил, почему сотрудничество с Тянакам так и не начали.
Среди гонщиков серии чемпионата мира Тянак, безусловно, является самым значимым пилотом и Hyundai сумел заключить с ним договор. Также долгое время ходили слухи о том, что наш гонщик перейдет в Toyota, но в конце концов все прояснилось: в новом сезоне Тянак все же будет выступать за рулем Rally1 в команде Hyundai.
Латвала пояснил финским СМИ, почему они не начали сотрудничество с Тянаком. Напомним, в 2019 году эстонец стал чемпионом мира именно в составе этой команды.
«Я уважаю Тянака как гонщика, но он был бы не лучшим выбором для команды. Он гонщик, который делает все для того, чтобы завоевать личный титул чемпиона мира. А мы должны думать о командном титуле и для этого наш пилоты должны очень хорошо подходить друг другу», - сказал Латвала.
Это заявление довольно любопытное, потому что в 2017 году в M-Sport, в 2018 году в Toyota и в 2020 году в Hyundai Тянак как раз помог своим командам добиться таких титулов.